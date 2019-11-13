Болотоход для Земли Королевы Мод

Расчистить ледовый аэродром полярникам помогут челябинские конструкторы

Челябинская техника вновь готовится покорять Антарктиду. Компания "ЧТЗ-Уралтрак" получила заказ на производство болотоходного бульдозера в северном исполнении.

Новый контракт, что символично, заключен в преддверии важной для России даты: в январе 2020 года отмечается 200-летие открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Челябинская область внесла свой вклад в освоение ледового континента.

Первая советская экспедиция высадилась там в январе 1956-го. В ее составе были тракторы "Сталинец-80". В 1959 году в Антарктиде работали уже пять советских постоянных станций.

На высокоширотные тракторы устанавливались двигатели с увеличенной частотой вращения коленвала, цикловой подачей топлива и турбонаддувом. Плюс специальный бензиновый двухцилиндровый моторчик для запуска.

“ Основной задачей станет поддержка в рабочем состоянии взлетно-посадочной полосы и территории лагеря, где живут полярники ”

Масса "антарктического" трактора составляла 11 тонн, максимальная скорость – 10 километров в час. Машины оборудовались достаточно комфортабельной по тем временам кабиной с отоплением, окрашенной в яркий красный цвет.

Технику ЧТЗ продолжают использовать в дальних экспедициях. В 2016 году четыре бульдозера Б10М помогали доставлять грузы для научно-исследовательских станций в Антарктиде. А болотоход ЧТЗ отправится на побережье Земли Королевы Мод.

Главной особенностью челябинского трактора станет двигатель марки ЯМЗ-236НЕ2-51 с механической трансмиссией. Для уральцев это будет первый опыт производства техники с такой компоновкой. Из дополнительных опций антарктический болотоход получит утеплительный чехол капота. Предполагается, что его будут использовать на ледовом аэродроме станции "Новолазаревская". Основной задачей машины станет поддержка в рабочем состоянии взлетно-посадочной полосы и территории лагеря, где живут полярники.

"На "Новолазаревской" проводятся ежегодные научные наблюдения и исследования по метеорологии, геофизике, гляциологии и океанологии, – рассказал "ВПК" Сергей Лабинский, главный инженер организации, осуществляющей обслуживание взлетно-посадочной полосы станции. – Наша же основная задача заключается в поддержании в рабочем состоянии взлетно-посадочной полосы, приеме авиации и размещении транзитных пассажиров. Бульдозер ЧТЗ поможет в этом".

Сервисная организация снабдит машину дополнительными комплектами фильтров, рукавами высокого давления и другими расходными материалами. Челябинскую технику доставят в Санкт-Петербург, там полностью ее подготовят к эксплуатации и отправят в порт, где болотоход погрузят на корабль "Академик Федоров", идущий в Антарктику.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года