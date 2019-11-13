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ТАСС

Японский зонд "Хаябуса-2" завершит миссию на астероиде Рюгу 13 ноября

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Зонд "Хаябуса-2"
Зонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: © JAXA via AP, File

Как ожидается, путь к Земле займет у аппарата около года

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") 13 ноября завершит свою миссию на астероиде Рюгу и отправится обратно на Землю со взятыми образцами пород. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, заявил во вторник министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

"Я надеюсь, что собранные образцы, которые могут приблизить нас к разгадке тайн происхождения жизни в Солнечной системе, будут доставлены в сохранности", - сказал он. Как ожидается, путь назад займет у аппарата около года.

Перед вхождением в атмосферу Земли от зонда отделится капсула со взятыми ранее породами и грунтом астероида. Она приземлится отдельно от "Хаябусы-2" в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия. Это будет сделано на случай того, если с аппаратом что-либо случится во время посадки.

Астероид Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что на астероиде удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд совершил уже две успешных посадки на космическое тело с целью забора грунта, а также сделал многочисленные снимки его поверхности.

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Страны
Австpалия
Япония
Проекты
Марс
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