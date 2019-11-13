Войти
Военно-промышленный курьер

Россия получила опыт экспедиционной войны

547
0
0
Источник изображения: Фото: i.pinimg.com

Почему очередной доклад RAND не вызывает удивления

Американский исследовательский центр RAND Corporation опубликовал доклад "Тенденции в российских Вооруженных Силах", в котором отмечается: Москва продолжает вкладывать средства в разработку ВВТ и постепенно превращает свою армию в "высокомобильную силу".

Бенефициаром всех подобных исследований, выводом которых обычно становится "Россия – это страшно, давайте не экономить на вооружениях", является военно-промышленный комплекс США. Преувеличений в таких случаях не избежать, но они все-таки должны основываться на неких реальных фактах, которые как раз и интересны.

Последние события на Украине, по мнению составителей доклада, показали, что Москва способна "использовать на поле боя подразделения размером с дивизию", а участие в боевых действиях в Сирии снабдили ВС России "навыками экспедиционной войны". Но пока, как говорится в исследовании, мощь и умение Российской армии могут быть эффективными только у своих границ, а для проведения крупномасшабных операций вдалеке русским еще учиться и учиться. Потенциал Российской армии оценивается деликатно: мол, гипотетический удар по странам Балтии или другим союзникам США в НАТО способен представлять "серьезную угрозу". Это же не разгром, не подавляющее преимущество.

Россия делает ставку на "мобильность в ущерб сохранности на поле боя". Наша техника, по оценке американцев, хороша в условиях бездорожья и дает возможность десантировать ее на парашютах или переправлять с помощью вертолетов.

В целом выводы доклада печальны для заказчика: к настоящему времени армия США утратила способность сражаться с равными противниками, проведя последние двадцать лет в военных конфликтах на уровне подавления восстаний и отказавшись от множества средств, необходимых для боев с равным противником.


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
23.11.2016
Превентивное возмездие
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
27.11.2015
Новая армия Путина
18.02.2014
Авиационная мозаика Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35