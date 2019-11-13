Россия получила опыт экспедиционной войны

Почему очередной доклад RAND не вызывает удивления

Американский исследовательский центр RAND Corporation опубликовал доклад "Тенденции в российских Вооруженных Силах", в котором отмечается: Москва продолжает вкладывать средства в разработку ВВТ и постепенно превращает свою армию в "высокомобильную силу".

Бенефициаром всех подобных исследований, выводом которых обычно становится "Россия – это страшно, давайте не экономить на вооружениях", является военно-промышленный комплекс США. Преувеличений в таких случаях не избежать, но они все-таки должны основываться на неких реальных фактах, которые как раз и интересны.

Последние события на Украине, по мнению составителей доклада, показали, что Москва способна "использовать на поле боя подразделения размером с дивизию", а участие в боевых действиях в Сирии снабдили ВС России "навыками экспедиционной войны". Но пока, как говорится в исследовании, мощь и умение Российской армии могут быть эффективными только у своих границ, а для проведения крупномасшабных операций вдалеке русским еще учиться и учиться. Потенциал Российской армии оценивается деликатно: мол, гипотетический удар по странам Балтии или другим союзникам США в НАТО способен представлять "серьезную угрозу". Это же не разгром, не подавляющее преимущество.

Россия делает ставку на "мобильность в ущерб сохранности на поле боя". Наша техника, по оценке американцев, хороша в условиях бездорожья и дает возможность десантировать ее на парашютах или переправлять с помощью вертолетов.

В целом выводы доклада печальны для заказчика: к настоящему времени армия США утратила способность сражаться с равными противниками, проведя последние двадцать лет в военных конфликтах на уровне подавления восстаний и отказавшись от множества средств, необходимых для боев с равным противником.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года