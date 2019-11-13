Каратели из "Азова" отметились во Флориде

В Европе и Америке начинают понимать, что происходит на Украине

Заявление основателя нацистского батальона "Азов" Андрея Билецкого, что его бандформирование "не допустит капитуляции" в Донбассе, последовало сразу же за разведением войск на линии соприкосновения у населенного пункта Золотое Луганской области. Хотя за несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский побывал в этом районе, провел переговоры с радикалами и отказался подписать документ с их требованиями.

Известный убийствами, похищением людей, пытками батальон "Азов" создан в мае 2014-го из националистов ультраправого движения "Патриот Украины", активистов автомайдана и прочих наци. В его состав вошли ультрас киевского футбольного клуба "Динамо", придерживающиеся неофашистских взглядов. Помощь в создании карательного подразделения численностью около 300 человек тогда оказал народный депутат Олег Ляшко. Вооружили батальон стрелковым оружием, снайперскими винтовками, пулеметами. Но прославились нацики не столько на передовой, сколько "подвигами" в тылу.

В мариупольском аэропорту "Азовом" был создан концлагерь, где пытали и убивали ополченцев ДНР и ЛНР, мирных жителей Донбасса. В "подмороженном" состоянии он существует по сей день, и "азовцы" готовы задействовать его в любой момент. При покровительстве министра внутренних дел Арсена Авакова карателям все сходило с рук. Но на выходки "Азова" были вынуждены отреагировать даже американцы. Когда 12 июня 2015 года палата представителей США приняла поправку о запрете тренировки бойцов "Азова" и передачи им вооружений, головорезов показательно вывели с передовой. Но их тут же приняла под свое крыло национальная гвардия Украины, в составе которой был сформирован спецполк с прежним названием.

Национализм на экспорт

“ До европейцев наконец-то стало доходить, кто на самом деле виноват в том, что в Донбассе идет война ”

В марте этого года мир облетело сообщение, что в Новой Зеландии террорист убил полсотни человек. В своем манифесте он заявил, что на Украине тренировался вместе с батальоном "Азов" и постоянно носил на своей одежде символ этого подразделения. Американские конгрессмены, обратив внимание на этот факт, потребовали внести карателей в список иностранных террористических организаций. В нем "Аль-Каида", ИГ, ХАМАС. "Батальон "Азов" является известной ультранационалистической полицейской организацией на Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", – указывают в своем требовании конгрессмены.

Примеров масса. Винницкий апелляционный суд 8 октября арестовал на 60 дней карателя из "Азова" гражданина США Крейга Лэнга, рассматривается вопрос о его экстрадиции. В тот же день в округе Пинеллас, штат Флорида, в США был арестован его подельник Алекс Цвифельхофер, также каратель АТО. Им инкриминируют разбой с двойным убийством, совершенный в апреле 2018-го во Флориде. 29-летний Крейг Лэнг до приезда на Украину уже имел солидный военный опыт: нес "демократию" Ираку и Афганистану в 2008–2014 годах. Из армии США его выгнали, лишив наград и льгот, продержав несколько месяцев в тюрьме. 22-летний Цвифельхофер, сын начальника полиции Блумера, вступил в армию США в 2015 году, но не заладилось – дезертировал. В том же 2015-м оба каким-то образом оказались в Донбассе. Орудовали в составе запрещенного в России "Правого сектора". Разочаровавшись в Украине, летом 2017 года оба засветились в Африке. Их задержали правоохранители Кении при попытке проникнуть в Южный Судан и депортировали в США. В апреле 2018-го в городке Эсторе во Флориде они, коварно заманив семейную пару Лоренцо в укромное место (пообещав продать им оружие), зверски расстреляли их и ограбили, забрав три тысячи долларов. Патронов не жалели. На месте убийства полицейские насчитали более 60 гильз. Преступление было раскрыто в августе 2019 года.

В Италии полиция вскрыла сеть неонацистов, связанных с батальоном "Азов" и воевавших в Донбассе. Их арсенал оружия включал даже ракету класса "воздух-воздух".

До европейцев и американцев наконец-то начало доходить, кто виноват в том, что за пять лет военного противостояния в Донбассе, только по официальным данным, погибли более 13 тысяч мирных жителей.

Счеты с маршалом Победы

Тем временем представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" предложили депутатам Верховной рады законопроект "Об образовании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в городе Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекших тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка". Документ предполагал создание отдельной следственной группы, которая должна была выявить организаторов, подстрекателей, пособников, исполнителей зверских убийств и привлечь к ответственности. Тогда в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек – прятавшихся в здании людей радикалы сожгли заживо, а пытавшихся спастись добивали.

“ Разрешение на снос барельефа дал областной военком, в 1992 году окончивший Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО ”

Но украинский парламент отказался одобрить законопроект. За создание комиссии проголосовали 79 нардепов при необходимом минимуме 226. Позиция депутатов тут же развязала руки неонацистам. 31 октября одна из групп, судя по говору – из Западной Украины, демонтировала барельеф четырежды Героя Советского Союза маршала Жукова, установленный на здании военкомата в Одессе. Погромщики представились членами организации "Национальное сопротивление" и заявили, что акт вандализма предписан законом "О декоммунизации" и происходит "по согласованию с Приморским военкоматом, на стене которого висит барельеф". Последышей Гитлера до сих пор корежит от имени Жукова. А если уж ссылаться на закон, в нем четко сказано: участники войны не подпадают под декоммунизацию.

Жуков неразрывно связан с Одессой. В 1946 году он был назначен командующим Одесским военным округом и за короткое время полностью искоренил уголовную преступность в городе. Теперь наследники бандитов и фашистских прихвостней, боясь маршала Победы даже сейчас, сводят с ним счеты. В 2014-м националисты украли бюст Жукова, стоявший в центре города. Памятник восстановили, но в 2017-м банда национал-радикалов опять снесла его, повесила над Деволановским спуском и затем разбила молотом.

Накануне Дня Победы 2017 года отморозки из "Правого сектора" похитили закладной камень с места, где планировался памятник маршалу Жукову. Инициатор установки Морис Ибрагим рассказывал: "Этот памятный камень мы заложили еще в 2012 году, собрав для этого подписи более чем 10 тысяч жителей Киевского района Одессы. Мы начали этим заниматься, создали общественные комиссии, открыли счет для пожертвований на строительство полноценного памятника, но в нашей стране случилось то, что случилось".

На сегодня памятников Георгию Жукову в Одессе не осталось. Одесситы, бывшие свидетелями демонтажа барельефа Жукова, проклинают бандеровцев. "Он уснул, но он вернется за вами, скоты, за каждым из вас. Вы будете бежать из нашего города, словно крысы, запомните мои слова. Вы сносите наши памятники, но не сможете забрать у нас память", – кричала женщина в возрасте. А один из пользователей Сети, где появилась масса негодующих откликов по поводу варварства в Одессе в отношении маршала Победы, высказался жестче: "Они хорошо помнят: когда Жуков туда зашел, всех фашистов на столбах вешали. Скоро это повторится".

Разрешение на снос барельефа дал областной военком Евгений Борисов, в 1992 году окончивший Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. По утверждению пресс-офицера военкомата, на этом месте до 6 декабря, Дня вооруженных сил Украины, планируется установить мемориальную доску в честь погибших в АТО жителей Одесской области.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года