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Военно-промышленный курьер

АПКБ сдало атомный экзамен

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Источник изображения: Фото: nittin.ru

Арзамасское предприятие успешно провело работы по заданию РФЯЦ-ВНИИЭФ

Лицензия Росатома, полученная Арзамасским приборостроительным конструкторским бюро в мае 2019 года и дающая право на осуществление деятельности с ядерными материалами и радиоактивными веществами при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, позволила предприятию сразу же приступить к исполнению заказа Всероссийского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров).

"Мы должны были провести СЧ ОКР по разработке технологии с последующим изготовлением опытных образцов, а конкретно – создали по два канала контроля мощности для ядерных реакторов БР-К1 и БИГР, – рассказал "Военно-промышленному курьеру" заместитель главного конструктора АПКБ Владимир Пименов. – Сейчас работы по заданию физиков-ядерщиков успешно завершены. Эти каналы являются важной частью системы защиты и управления реактором. Работа оказалась достаточно трудоемкой, и результат выглядит как огромные шкафы вроде серверных, до отказа начиненные электроникой. Поскольку реакторы исследовательские, то разрабатывать нам пришлось абсолютно уникальные вещи. Но главный результат выполнения данного контракта заключается в том, что мы вышли на заключение нового договора с ядерным центром в Сарове, и это уже станет совсем другим уровнем участия в атомных проектах. Нашу часть опытно-конструкторских работ, равно как и остальные, я оглашать не могу: проект идет под грифом и, насколько я знаю, в руководстве страны ему уделяют огромное внимание. Тут уже все работы будут вестись под контролем военного представительства. Так что первый контракт действительно стал экзаменом – мы показали хорошее качество и выдержали достаточно жесткие сроки.

Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро, входящее в многопрофильный холдинг "Социум", специализируется на разработке электромеханических приводов, беспилотной авиации, робототехники и прецизионных датчиков первичной информации.


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года

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