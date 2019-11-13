Космодром Восточный знаменит посадками

Непрозрачность – результат неясности

Финансовых беспорядков при строительстве очередных объектов космодрома Восточный избежать не удается, даже несмотря на возбужденные уголовные дела, отметил в ходе правительственного совещания, состоявшегося 11 ноября, Владимир Путин.

"Воруют сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", – в сердцах бросил президент. И напомнил, что он неоднократно говорил: расходы должны быть абсолютно прозрачными, все-таки проект носит общенациональный характер, вкладываются гигантские средства. Владимир Путин в очередной раз потребовал обеспечить целевое и прозрачное использование выделяемых на строительство космодрома средств, усилить контроль над приобретением техники и оборудования.

Стоит вспомнить: космодром Восточный всплывал на президентском уровне совсем недавно, в сентябре, и тогда Путин требовал от исполнителей ответственно относиться к работе, строго выдерживать запланированные сроки. Глава государства был вынужден признать, что огромное количество нерешаемых вопросов с Восточным требует его личного вмешательства. Ответственный же за объект глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ссылается то на задержки с документацией, то на погоду… И никаких признаков, что за космодром взялись всерьез, пока не видно. Наверное, так и будет продолжаться, Неясным остается вопрос: что и когда отсюда станут запускать? Его же изначально создавали с прицелом на будущее, а оно когда еще наступит…

Семен Промыслов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года