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Российская газета

Подводная лодка ТОФ "атаковала" субмарину в Японском море

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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Архивное фото
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Субмарину условного противника атаковала в Японском море дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота в ходе учений, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во время учебного боя экипажи дислоцированных в Приморье дизельных подлодок отыскали и атаковали "неприятельскую" субмарину при двустороннем применении оружия. Одна из субмарин проекта 877 под прикрытием вошла в назначенный район, обнаружила "врага" и выстрелила в него практической торпедой. Вторая выполнила маневр уклонения и вышла в ответную атаку. Подводникам удалось оторваться от преследования, установив для врагов помехи и ложные цели.

Их действия во время учений обеспечивали большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и катер-торпедолов.


Ольга Журман

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Страны
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
877 Палтус
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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