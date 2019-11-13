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Болгария приобретет два тральщика-искателя мин типа Tripartite

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Как сообщают болгарские СМИ, 6 ноября 2019 года правительство Болгарии приняло решение о приобретении из наличия ВМС Нидерландов двух тральщиков-искателей мин типа Tripartite (голландское обозначение тип Alkmaar) всего за 2,395 млн евро (с НДС). Решение уполномочивает министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова подписать с Нидерландами межправительственное соглашение о закупке двух этих тральщиков для болгарского флота.

Тральщик-искатель мин "Цибър" типа Tripartite ВМС Болгарии (бывший бельгийский М 922 Myosotis) (с) dnes.dir.bg

О закупке для ВМС Болгарии из наличия голландского флота двух тральщиков-искателей мин типа Tripartite (Alkmaar) постройки 1980-х годов впервые было объявлено публично в сентябре, когда заместитель министра обороны Болгарии Анатолий Величков заявил, что общий бюджет закупки оценивается в 3,5 млн. евро, причем дополнительные 1,5 млн евро сверх стоимости приобретения самх тральщиков будут потрачены на новое оборудование для этих кораблей.

Напомним, что ВМС Болгарии уже располагают одним тральщиком-искателем мин типа Tripartite - приобретенным по соглашению 2004 году из состава бельгийского флота тральщиком М 922 Myosotis, который после ремонта с 2009 года входит в состав болгарского флота как "Цибър" (бортовой номер "32").

600-тонные тральщики-искатели мин с композитными корпусами строились по совместной франко-бельгийско-нидерландской программе Tripartite в 1980-е годы. В рамках трехсторонней программы тогда было построено 15 тральщиков для ВМС Нидерландов и по десять для ВМС Франции и Бельгии. Сейчас в составе ВМС Нидерландов осталось шесть тральщиков этого типа, а ВМС Бельгии - пять, и в составе этих двух флотов тральщики типа Tripartite планируются к замене с 2024-2025 годов на новые большие минно-тральные корабли, которые будут строиться консорциумом Belgium Naval & Robotics (представляющим французские компании Naval Group и ECA Group).

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Страны
Бельгия
Болгария
Нидерланды
Франция
Компании
ECA Group
Проекты
Робот
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