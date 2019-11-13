С кораблем-убийцей можно вступить в переговоры

США ищут взаимопонимание между системами вооружений

F-22 Raptor и F-35 Lightning II, американские истребители пятого поколения, будут в состоянии вести обмен информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Пока это теория, вызывающая у экспертов сомнения в возможности проверить ее на практике. Первые эксперименты намечены на декабрь.

Взаимодействие X-37B с истребителями продемонстрировало бы способность различных военных объектов совместно работать во всех областях применения, заявил американский генерал Дэвид Кумаширо. Его цитирует сайт Military.com. Ожидается, что первые эксперименты по обмену данными между самолетами, а именно F-22 Raptor и F-35 Lightning II, могут состояться уже в декабре. Данные работы проводятся военно-воздушными силами США по проекту Omnia One, предполагающему получение оператором онлайн-информации с любого военного самолета или корабля вне зависимости от местонахождения.

Стоит напомнить, что многоразовый шаттл X-37B, работы над которым ведутся компанией Boeing в обстановке глубочайшей секретности, нередко называемый кораблем-убийцей, в октябре вернулся с околоземной орбиты, где находился более двух лет – 780 суток. Американские военные отмечали, что способность челнока маневрировать на орбите сведет с ума любого противника. Но эксперты сомневаются. Согласно независимым оценкам маневренные возможности X-37B вполне сопоставимы с аналогичными характеристиками обычных спутников.

Считается, хотя официально это не заявлялось, что X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из целей его долговременных испытаний на орбите стала проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года