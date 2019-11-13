Выполнение украинского государственного оборонного заказа в 2019 году

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Выполнение 178 государственных контрактов на выполнение оборонного заказа, заключенных МОУ в 2019 г.

В 2019-м по заключенным государственным контрактам в ВСУ поставлено более 4800 образцов вооружения и военной техники, более 1,2 млн. ед. боеприпасов различного назначения, включая 100 первых серийных 300-мм ракет "Ольха", более 2000 приборов ночного видения. В частности, около 600 снайперских винтовок калибра 7,62 мм UAR-10 и UAR-008; более 20 ед. бронетанкового вооружения (БТР-3ДА, БМП-1); более 400 грузовиков "Богдан" различных модификаций; 10 самолетов и вертолетов. Также получено более 900 приборов ночного видения PNVS-14; более 500 прицелов тепловизионных TSA; более 500 монокуляров тепловизионных Archer TMA-55L. Кроме того, поступило более 900 тыс. патронов к снайперским винтовкам калибра 7,62 мм; более 100 тыс. выстрелов для гранатометов калибра 40 мм; более 50 тыс. минометных выстрелов калибра 60 мм.

Такую статистику во время брифинга в Информагентстве Минобороны АрмияInform привел начальник управления ВТП и формирования ГОЗ Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины полковник Владислав Шостак.

Прицельная дальность поражения UAR-10 - до 1200 метров

Отечественная снайперская винтовка UAR-10 имеет удобную конструкцию: ее можно разобрать на две части, что позволяет уменьшить габариты и обеспечить компактность транспортировки. Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки. На верхней части ствольной коробки и на цевье есть направляющие типа Пикатинни для установки прицельных приспособлений и других аксессуаров. Ударно-спусковой механизм допускает только одиночную стрельбу, что способствует точности. Цевьё жестко опирается на ствольную коробку. Для снижения уровня звука и вспышки выстрела винтовка оснащается глушителем. Она снабжена прикладом MagPul PRS с регулируемой щекой и выдвижным затыльником.

Особенность конструкции UAR-10 - постоянное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытащить застрявший патрон, так и выполнить ручную досылку. Хромированный изнутри ствол изготовлен из нержавеющей стали с гарантированным ресурсом до 7000 выстрелов.

Из удобств можно отметить и небольшое углубление на емкости для крепления магазина с патронами с обеих сторон (под правую или левую руку) для лучшего удержания пальца вне спускового крючка. В ней реализовано еще одно удачное конструктивное решение - за счет автоматики отвода пороховых газов появилась возможность осуществлять до 21 выстрела в минуту.

Причем во время стрельбы рассеивание от точки прицеливания составляет до 3 см. Прицельная дальность поражения - до 1200 м, калибр - 7,62 мм. Ее вес составляет 5 кг, а длина (в зависимости от приклада) - 103 - 124 см.

БТР-3ДА уничтожает бронетехнику противника на расстоянии до 5 км

Бронетранспортер БТР-3ДА серийно производит ГП "Киевский бронетанковый завод". Эта колесная машина оснащена боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1 (скорострельность - 330 выстрелов в минуту), имеет две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет "Барьер" (уничтожает современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км), 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 и спаренный с пушкой пулемет КТ-7,62. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером и стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня.

Для эффективного применения боевого модуля по левому борту установлен дополнительный силовой агрегат, который позволяет использовать его без запуска основной силовой установки. БТР-3ДА имеет улучшенную бронезащиту экипажа (количество слоев внутренней дополнительной защиты выросло с 7 до 18), а также улучшенную защиту против осколков.