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МВД Перу подписало контракт на закупку одного самолета Ан-178

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Как сообщил 11 ноября 2019 года украинский государственный концерн "Укроборонпром", государственное предприятие "Антонов", входящее в состав ГК "Укроборонпром", поставит военно-транспортный самолет Ан-178 для Национальной полиции министерства внутренних дел Перу и будет осуществлять его обслуживание на период гарантийного срока определенного подписанным договором. От украинской стороны контракт на поставку МВД самолета Ан-178 подписало предприятие-спецэкспортер Концерна ГП "Спецтехноэкспорт".

Подписание украинским ГП "Спецтехноэкспорт" (входит в состав ГК "Укроборонпром") контракта на поставку Национальной полиции министерства внутренних дел Перу одного военно-транспортного самолета Ан-178, 11.11.2019 (с) ГК "Укроборонпром"

"Самолеты" Антонова "давно доказали свою эффективность эксплуатации по всему миру, вместе с этим наши конструктуры предлагают новые решения и новую технику в ответ на вызовы современности. Этот контракт стал логическим продолжением эксплуатации "Анов" в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б", - заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс.

Он также поблагодарил за доверие и выразил надежду, что эти договоренности являются началом нового и большого военно-технического сотрудничества между странами.

Украина приняла участие в открытом тендере, где конкурировала с продукцией Италии и Испании. "Я благодарен всем причастным к процессу участия самолета" Антонова "в тендере и сильную переговорную позицию", - отметил глава концерна.

По словам президента ГП "Антонов" Александра Донца, "для заказчика решающим фактором при выборе самолета стала многофункциональность Ан-178, то есть его способность решать разнообразные задачи, в том числе по перевозке грузов, контейнеров, личного состава, их десантирования, применение в поисково-спасательных операциях. к тому же, самолеты "Антонов" известны в мире своей неприхотливостью к условиям эксплуатации. Они могут работать в различных погодных, климатических условиях, базироваться на различных аэродромах, в том числе на высокогорных, что важно для перуанского заказчика. Уверены, что парк самолетов Ан-178, которые воплощают в себе все лучшие качества славных антоновских всюдильотив, со временем пополнится и другими новейшими транспортными "АНами".

Ан-178 - средний транспортный самолет, предназначенный для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств, почты и других грузов "в нашествий" или в стандартной таре и грузов на поддонах общей грузоподъемностью до 18 т . В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирование спасательных команд.

Со стороны bmpd напомним, что ранее в августе Ан-178 был объявлен победителем в тендере МВД Перу на замену в авиации Национальной полиции Перу одного эксплуатируемого транспортного самолета Ан-32Б (всего Национальная полиция Перу получила в разное время четыре самолета Ан-32Б, из которых в летном состоянии остается один самолет). Конкурентами Ан-178 в тендере МВД Перу выступали хорошо известные и давно серийные самолеты Leonardo C-27J Spartan и Airbus C295M.(при этом C-27J эксплуатируется и в ВВС Перу). Украинская сторона предлагала поставку Ан-178 по цене 65 млн долл.

С учетом того, что Ан-178 существует сейчас в единственном "сыром" опытном экземпляре (серийный номер 001, регистрационный номер UR-EXP), совершившем первый полет в мае 2015 года и продолжающем вяловатые летные испытания и более не имеет реальных твердых заказчиков, то выбор МВД Перу не производимого серийно самолета не может не вызвапть удивления, и был сделан либо ввиду некомпетентности, либо (что более вероятно) под влиянием коррупционных факторов.

Без сомнения, эпопея с производством и поставкой ГП "Антонов" самолета Ан-178 для МВД Перу будет длительной и захватывающей.

Первый и единственный летный опытный образец транспортного самолета Ан-178 (серийный номер 001, регистрационный номер UR-EXP). Гостомель (Киев), 12.09.2019 (с) Vitos / spotters.net.ua

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Страны
Испания
Италия
Перу
Украина
Продукция
C-27J
Ан-178
Ан-32
Компании
Airbus
Leonardo
Антонов ГП
Укроборонпром
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