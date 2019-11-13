Gazeta (Польша): российское оружие не волшебно, все дело в законах физики

Насколько угрожают Польше российские вооружения, находящиеся в Калининградской области? Польский военный эксперт утверждает, что реальные возможности комплексов С-400 и "Бастион" сильно ниже заявленных производителем и зависят от конкретной ситуации. А запугивание их огромными возможностями выгодно только России.

Цветные круги на карте, кто их не любит! Они притягивают взгляд и помогают продемонстрировать то, что иначе сложно себе вообразить. Например то, что находящиеся в Калининградской области зенитные ракетные комплексы С-400, могут смести с неба самолеты над половиной территории Польши. Проблема в том, что это не так: цветные круги на картах обманывают, они иллюстрируют реальное положение дел лишь в некоторых случаях.

В своем тексте я хотел бы объяснить, почему не стоит верить в изображенные на картах круги и в то, что пишут в своих рекламных проспектах производители вооружений. Дело в физике, которая никому не делает поблажек.

Зона воспрещения доступа и маневра силам НАТО

Это важная тема, ведь как только в отношениях с Россией возникает напряженность, многочисленные информационные порталы начинают публиковать статьи о том, насколько опасна российская армия. Особенно часто появляются материалы о Калининградской области, зловеще притаившейся за северной границей Польши. В этом контексте изображают круги, демонстрирующие радиус действия вооружений. Кажется, что все пропало: россияне могут дотянуться практически всюду.

Одновременно звучит вошедшее в последнее время в моду выражение "пузыри воспрещения доступа и маневра", означающие некие зоны смерти для НАТО: попадающие в них ракеты собьют, корабли затопят, а все базы сравняют с землей.

Основная проблема со всеми этими изображаемыми на картах кругами и "пузырями" состоит в том, что они не учитывают один бесспорный научный факт: Земля круглая. И здесь следует немного поговорить о физике и о том, как работают радары или в целом - системы вооружений.

Важнее всего данные

Каждому оружию нужны данные о том, где находится цель. Что с того, что ракета 40Н6Е комплексов С-400 чисто теоретически способна пролететь 400 километров (ее серийное производство еще не начато, а сейчас основная ракета этого ЗРК может преодолеть только 250 километров), ведь сначала нужно узнать, куда именно лететь. Такие данные дает радар, и он должен быть точным.

Радар, входящий в базовую конфигурацию С-400, способен обнаружить цель на расстоянии в 400 километров только в том случае, если она движется на высоте, превышающей 10 километров. Те объекты, которые находятся ниже, будут скрываться за так называемым радиолокационным горизонтом. Волны простого радара не могут (за исключением отдельных специфических ситуаций) "заглянуть" за изгиб земли.

Может ли С-400, находясь в Калининградской области, контролировать небо над Варшавой и Познанем? Нет, круги на картах обманывают. На таком большом расстоянии российский комплекс мог бы при идеальных для себя условиях поразить цель, движущуюся на большой высоте, например, летающий комплекс командования (AWACS) или "воздушный танкер" под управлением исключительно неосторожного экипажа, который направили в опасный район. Теоретически, именно эту задачу должна решать ракета 40Н6Е.

"Разумеется, можно сказать, что у ракеты есть свой радар и она сама способна обнаружить цель. Это, однако, не так легко. Сначала нужно направить ее в конкретное место в пространстве, а информация, где оно находится, поступает с радара управления огнем. На таких расстояниях, как несколько сотен километров, эти данные требуется дополнительно обновлять, поскольку за несколько минут полета ракеты ситуация может серьезно измениться. Проблема в том, что так называемые "аплинки", то есть системы, передающие информацию ракете в ходе полета, тоже имеют свои ограничения, связанные с расстоянием и кривизной земной поверхности", - объясняет сотрудник журнала "Нова техника войскова" Давид Камизела (Dawid Kamizela).

По той же причине противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" комплекса "Бастион-П" не могут, находясь в Калининградской области, контролировать подходы к порту Свиноуйсьце, хотя теоретически, по российским данным, максимальная дальность их полета составляет до 600 километров. В этом случае радиолокационный горизонт мешает еще больше, ведь корабли всегда находятся на одной и той же минимальной высоте. Точно установить их местоположение с расстояния в несколько сотен километров при помощи размещенного на берегу радара невозможно.

"Ситуация выглядит так же, как с С-400. У ракет "Оникс" есть, конечно, свой радар, но его возможности ограничены. Кроме того, они движутся на очень высокой скорости - примерно 3 тысячи километров в час. Это значит, что у этого слабого радара мало времени на обнаружение цели. О каком-то маневрировании говорить тем более не приходится. Такие ракеты можно эффективно использовать только при наличии очень точных данных о положении корабля неприятеля", - объясняет Камизела.

Методы есть, но россияне ими не владеют

Такие ограничения, конечно, можно обойти. Один из методов заключается в том, чтобы поднять радар над уровнем земли. У россиян есть специальные мачты, при помощи которых антенны радаров располагают на высоте в 25 метров. Это, однако, не меняет существенным образом ситуацию с обнаружением целей на больших расстояниях. В данном случае речь идет только о том, чтобы зафиксировать цели, движущиеся над землей и скрывающиеся за возвышениями на земной поверхности.

Гораздо эффективнее поднять радар в воздух при помощи специального самолета. Россияне используют в таких целях авиационный комплекс А-50У, который теоретически способен обнаруживать самолеты, находящиеся на расстоянии в 600 километров. Проблема в том, что он служит только для наведения истребителей и предупреждения об угрозе, но не может передавать данные зенитным системам. На море можно было бы использовать самолеты радиолокационной разведки Ил-20, но они имеют те же ограничения: они могут установить местонахождение кораблей противника, но не автоматически навести на них ракеты.

В ключевой сфере систем командования и контроля Россия заметно отстает от США, у которых уже есть технологии, позволяющие навести ракеты на цели, обнаруженные самолетами или кораблями. Это, в частности, внедренная американским флотом система "коллективной обороноспособности" (CEC) или находящаяся на окончательном этапе разработки система боевого управления ПВО и ПРО (IBCS), которую приобрела Польша.

Существуют также загоризонтные радиолокаторы, которые используют эффект отражения радиоволн от ионосферы. С их помощью можно обнаружить самолет, находящийся даже на расстоянии в несколько тысяч километров, однако, они не обладают достаточной точностью, а поэтому не подходят для наведения ракет. Применять их можно только для раннего обнаружения надвигающейся угрозы.

Дополнительные ограничения

На практике радиус действия зенитных или противокорабельных систем не соответствует тем цифрам, которые можно найти в Википедии или в материалах производящих эти вооружения концернов. Самое важно не то, какое расстояние может преодолеть ракета А или ракета Б, а то, будет ли она знать, куда именно лететь. При этом в условиях войны эфир заполнят помехи, мешающие работе радаров.

Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

"В Индии провели испытания истребителей "Мираж". Оказалось, что такие помехи, которые могут появиться в боевых условиях, значительно (на 50%) ограничили зону видимости бортовых радаров", - рассказывает Давид Камизела.

Мешает их функционированию и сама природа. Максимальная дальность обнаружения целей радиолокационными станциями указывается обычно для идеальных погодных условий. "Кроме того, следует помнить, что многие современные самолеты конструируются так, чтобы их было как можно сложнее обнаружить при помощи радаров, в особенности тех, которые используют для управления огнем. Чем ниже значение эффективной поверхности рассеяния радиоволн, тем меньше расстояние, с которого местоположение самолета можно установить настолько точно, чтобы запустить в его направлении ракету", - говорит Камизела.

"Искандеры" - это совсем другое дело

Иначе выглядит ситуация с изображаемыми на карте кругами, которые иллюстрируют радиус действия баллистических ракет, например, комплекса "Искандер". Это оружие предназначено для ударов по таким крупным неподвижным целям, как база, аэродром или мост, за которыми не нужно следить при помощи радара, опасаясь, что они переместятся (достаточно использовать координаты, определенные ранее при помощи карт или спутниковых снимков).

Что касается комплексов "Искандер", то радиус их действия наверняка больше, чем нам обычно изображают на картах. До недавнего времени россиян ограничивал Договор о РСМД, который запрещал развертывание баллистических ракет дальностью от 500 до 5 500 километров. По "чистой случайности" дальность полета ракеты 9M723 официально не превышала 500 километров. В этом году Москва и Вашингтон отказались от Договора, так что россияне, возможно, в конце концов признают, какое расстояние она способна преодолеть на самом деле (неофициальные источники говорят о 700 километрах).

Можно спокойно предположить, что в радиусе поражения находящихся в Калининградской области комплексов "Искандер" находится вся Польша. Это серьезная угроза. Не следует, однако, забывать, что НАТО осознает ее существование, так что "Искандеры" наверняка занимают одно из первых мест в списке расположенных в этом регионе целей наряду с радарами управления огнем ЗРК С-400 и комплексов "Бастион-П", а также авиабазами.

Скучная правда и привлекательный вымысел

Подводя итог, можно сказать, что если возможности "Искандеров" обычно недооцениваются, то красивые круги, показывающие радиус действия С-400 или "Бастион-П", слабо соотносятся с реальностью. Они лишь провоцируют реакцию, какой хотят добиться россияне, убеждая нас в силе своего оружия. С-400 или "Бастион-П" - это, разумеется, современные системы, которые нельзя игнорировать, однако их параметры не настолько великолепны, как обычно пишут в сети.

Каковы они на самом деле и какими следует нарисовать круги на картах? Ответ, к сожалению, выглядит скучно и бледно: зависит от обстоятельств. Конкретные цифры, которые будут верны в любой ситуации, назвать невозможно. Я уверен, что круги на картах будут появляться в СМИ и дальше, но относиться к ним нужно максимально скептически.

Это касается большинства вооружений и на востоке, и на западе, даже таких, казалось бы, простых, как танковая пушка. Обычно говорится, что дальность ее эффективной стрельбы составляет несколько километров. В действительности европейский ландшафт таков, что в более 90% случаев из нее можно поразить цель, находящуюся не более, чем в двух километрах. В эпоху холодной войны все тщательно просчитали. Это, однако, уже тема для следующей статьи.

Мачей Кухарчик (Maciej Kucharczyk)