"Роскосмос" запустит мобильное приложение с фото Земли из космоса

Мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса намерен запустить "Роскосмос" в 2020 году. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерия Заичко.

"Сегодня мы в рамках НИРа (научно-исследовательской работы. — Ред.) уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование", — заявил он.

Отмечается, что приложение дает доступ к геопорталу "Роскосмоса" и банку данных дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, в хранилище будут встроенные инструменты, которые позволят получать на выходе не массив исходных данных съемки, а готовую информацию с любого спутника.

4 ноября сообщалось, что "Роскосмос" в конце декабря выведет на орбиту стеклянный космический аппарат шарообразной формы "Блиц-М". Аппарат предназначен для уточнения гравитационного поля Земли, высокоточного определения орбит спутников и поддержки научных экспериментов.