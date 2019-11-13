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Известия.ru

"Роскосмос" запустит мобильное приложение с фото Земли из космоса

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса намерен запустить "Роскосмос" в 2020 году. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерия Заичко.

"Сегодня мы в рамках НИРа (научно-исследовательской работы. — Ред.) уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование", — заявил он.

Отмечается, что приложение дает доступ к геопорталу "Роскосмоса" и банку данных дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, в хранилище будут встроенные инструменты, которые позволят получать на выходе не массив исходных данных съемки, а готовую информацию с любого спутника.

4 ноября сообщалось, что "Роскосмос" в конце декабря выведет на орбиту стеклянный космический аппарат шарообразной формы "Блиц-М". Аппарат предназначен для уточнения гравитационного поля Земли, высокоточного определения орбит спутников и поддержки научных экспериментов.

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