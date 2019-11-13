Российские снайперы получат новые винтовки Чукавина

Снайперская винтовка Чукавина на замену легендарной СВД пойдет в серию в ближайшие два года.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

В первую очередь, отметил собеседник агентства, это снайперское оружие тактического плана. "Это винтовка Чукавина. Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных", - рассказал Уржумцев.

Он добавил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить.

"Поэтому проект СВЧ призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях. Кстати, Евгению Федоровичу Драгунову в следующем году 20 февраля исполняется сто лет", - отметил собеседник агентства.

СВЧ - новейшая разработка концерна "Калашникова" в области высокоточного стрелкового оружия, выполненная в трех калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).

Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. На винтовке имеется планка Пикатинни для установки любого навесного оборудования. Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД, что делает новую разработку отчасти унифицированной с предшественницей.