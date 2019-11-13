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Известия.ru

Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Американская корпорация Boeing планирует возобновить коммерческие полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован в понедельник, 11 ноября, на официальном сайте компании.

В ближайшее время корпорация надеется получить сертификацию работы системы улучшения характеристик маневренности от Федерального авиационного управления США. Параллельно с этим ведутся работы над окончательным утверждением обновленных требований к обучению пилотов, что должно произойти до возвращения Boeing 737 MAX в эксплуатацию.

"Мы уверены, что MAX станет одним из самых безопасных самолетов в мире", — резюмировали в корпорации.

31 октября компания Boeing выдала запрет на полеты ряда самолетов из-за обнаруженных в них трещин.

29 октября 2018 года новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

29 октября президент и генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что после всех доработок 737 MAX будет одним из самых безопасных самолетов.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
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1 комментарий
№1
13.11.2019 05:46
В январе запустят новую сертификацию, как писали, а сколько это займёт времени вопрос. Для нас это не всё равно, потому что эти самолёты используют наши компании S7, Победа, Уральские авиалинии и другие.
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