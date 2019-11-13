"Воюйте с русскими!": Помпео рассказал об оружии для Украины

Помпео заявил о поставках оружия Украине для "войны с русскими"

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу. В Госдуме отмечали, что поставка Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin говорит о подготовке Киева к военным действиям или провокации.

Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России - заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу.

Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил президента России Владимира Путина в стремлении нанести урон Украине, и шаг американской стороны, якобы, стал ответом на такую политику Кремля, передает ТАСС.

"Нынешний президент также хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины", - пояснил дипломат.

По его словам, предыдущий глава Белого дома Барак Обама ограничился гуманитарной поддержкой Украины.

"Предыдущая администрация предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, и теперь они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины", - признался госсекретарь.

Интересно, что накануне помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS заявил: американские власти не могут гарантировать, что будут всегда оказывать помощь Украине. По его словам, в США надеются на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом, передает ФАН.

"Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение.

Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине", - сказал он, отметив, что считает помощь США важным шагом.

Таким образом советник Трампа ответил на вопрос о том, будут ли США и дальше оказывать военную помощь Украине, "пока Россия не прекратит поддерживать сепаратистов" и не уйдет из Крыма.

Необходимо отметить: Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, Москва подчеркивала, что жители Крыма добровольно вошли в состав России, проголосовав на референдуме в марте 2014 года. Это соответствует международному праву и Уставу ООН, указывают в Москве.

В начале прошлого месяца Госдепартамент США утвердил решение конгресса продать Украине новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщаело Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Контракт подразумевает поставку Киеву двух ракетных установок и 150 ракет на сумму в $39,2 млн. При этом отмечалось, что продажа ПТРК Javelin - это сделка, отдельная от военной помощи Украине в размере $250 млн. В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать внешней политике и концепции национальной безопасности Соединенных Штатов и повышать безопасность Украины.

Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы", - говорится в заявлении.

Как отмечал тогда первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, переговорный процесс и согласование "формулы Штайнмайера" Киевом были прикрытием для перегруппировки сил и средств США и Украины. Он отмечает, что поставка новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву может говорить о подготовке к военным действиям или провокации.

Первую партию Javelin американские власти передали Киеву в марте 2018 года. В нее вошли 37 пусковых установок и более 200 ракет к ним. Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер тогда заявлял, что решение о продаже комплексов было принято после "отказа России принять меры" по прекращению войны на Донбассе, передает НСН.

Основная программа военной помощи Пентагона Киеву называется "Инициатива по содействию безопасности на Украине" и оценивается в $250 млн.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что Украине необходимо для начала преодолеть внутренний кризис в стране. Причем сделать это стоит с наименьшими потерями как для экономики страны, так и в численном составе населения. В этой связи дипломат указала, что приобретение американского оружия вряд ли поможет Киеву в решении данных проблем.

Рафаэль Фахрутдинов