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Российская газета

"Калашников" создаст версию АК-12 под стандарт НАТО

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Новые АК отличаются современными формами и могут стрелять патронами стандарта НАТО.
Новые АК отличаются современными формами и могут стрелять патронами стандарта НАТО.
Источник изображения: РИА Новости

Специалисты концерна "Калашников", продолжая модернизировать автоматы, ставшие классикой, работают над созданием стрелкового оружия нового поколения.

Большое внимание уделяется короткоствольному оружию. И это не только новые пистолеты, но и компактные автоматы, которые разрабатываются в рамках проекта "Малыш" в двух калибрах - 5,45 и 9 миллиметров. Вес такого оружия примерно на килограмм легче общевойскового автомата.

О наиболее интересных новинках РИА Новости рассказал главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Касаясь короткоствольного оружия, он отметил, что во всех линейках АК существуют автоматы с укороченным стволом. Самый известный - АКС-74У. Есть определенный сегмент заказчиков, которым интересны именно такие автоматы. Причем интерес к короткостволам растет. Уржумцев рассказал, что на базе автоматов серии АК-12/15 вполне можно сделать качественное оружие с укороченным стволом. Концепт-проекты уже существуют.

Основные версии АК-12 и АК-15 - это автоматы в классических для нашей страны калибрах 5,45х39 и 7,62х39 миллиметров. Однако в рамках экспортных заказов создаются автоматы и под зарубежный калибр 7,62х51. Кроме того, планируется разработка автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.

Считается, что конструкция АК-47 оказалась настолько удачной, что можно вообще не создавать ничего нового, а бесконечно модернизировать и улучшать базовый вариант. Отчасти это верно. Но проблема в том, что при модернизации с учетом реализации новых требований неизбежно растет вес автомата.

Например, масса АК-74М после установок планок Пикатини и обвеса дополнительными элементами выросла на 800 граммов.

В автомате АК-308 используется патрон НАТО калибра 7,62х51мм, и он предназначен прежде всего для экспортных поставок

Для оружия, которое несут на своем плече порой десятки километров, это существенно. Именно поэтому, по словам Уржумцева, одной из задач при разработке АК-12 было снижение массы автомата с уже встроенным обвесом.

Одной из интереснейших новинок концерна обещает стать новая тактическая снайперская винтовка конструктора Чукавина - СВЧ. Она предназначена не только для снайперской охоты, но и для поддержки прицельным огнем подразделений на поле боя.

Основной заказчик - минобороны. СВЧ должна со временем заменить снайперскую винтовку Драгунова - знаменитую во всем мире СВД. Она была принята на вооружение в 1963 году и, увы, с тех пор не улучшалась и не совершенствовалась. Возможно, потому, что ее тактико-технические характеристики все минувшие десятилетия удовлетворяли военных.

Но в новом веке к армейскому снайперскому оружию стали предъявляться совершенно новые требования, которым СВД уже не отвечает. Поэтому-то совершенно объективно появился проект СВЧ.

Первый публичный показ снайперской винтовки Чукавина состоялся на военно-техническом форуме "Армия-2017". Примечательно, что винтовка была сразу реализована в трех калибрах - 7,62х54R, 7,62х51 NATO (известен как .308 Win - оружие в этом калибре пользуется огромной популярностью на международном рынке), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ совместима с магазином от СВД, которая остается традиционным снайперским оружием Российской армии.

Было высказано мнение, что СВЧ может стать платформой для всей линейки перспективного стрелкового оружия ижевского производства, которая в будущем может прийти на смену знаменитым сегодня на весь мир разработкам конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.

Но это дело не ближайшего будущего. Пока же концерн продолжает развивать конструкторские идеи, заложенные великим оружейником.

Еще одна новинка - автомат АК-308. В нем будет использоваться патрон НАТО калибра 7,62х51мм. Автомат предназначен прежде всего для экспортных поставок. Ведутся переговоры о его лицензионном производстве за рубежом.

Американское издание The National Interest посвятило АК-308 отдельную статью, назвав новый автомат "одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия".

В конструкции АК-308 использованы элементы и узлы автоматов АК-103 и АК-12, а также ручного пулемета РПК-74М. Особенностью новинки можно считать режим огня "отсечка", который позволяет за одно нажатие на спусковой крючок выпустить по цели сразу три пули.



Сергей Птичкин

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США
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