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Известия.ru

"Роскосмос" создаст Национальный центр зондирования Земли

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Государственная корпорация "Роскосмос" приступит к созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса в 2020 году. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) "Роскосмоса" Валерий Заичко, выступая на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса".

Он заявил, что головную площадку центра разместят в Москве, а остальные элементы будут расположены в городе Калязине Тверской области, сообщает ТАСС.

"Мы планируем их (работы. — Ред.) завершить в 2023 году с вводом в строй еще одного регионального центра ДЗЗ в Крыму и переносом всех антенных полей из московской зоны в Калязинский район Тверской области. Соответствующие решения госкорпорацией уже приняты", — пояснил Заичко.

7 ноября стало известно, что головной институт "Роскосмоса" создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.

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Россия
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Роскосмос
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2020-й год
ГЛОНАСС
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