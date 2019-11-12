Военный бюджет Беларуси: внешние угрозы пока не в приоритете

Формирование военного бюджета является важным вопросом государственной политики. Сколько стоит военная безопасность? Каков оптимальный баланс между оборонными потребностями и экономическими возможностями? На эти вопросы вынуждено отвечать правительство любой страны.

5 ноября 2019 года в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь состоялась встреча членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей с членами Правительства. Рассмотрен в «нулевом чтении» проект республиканского бюджета на 2020 год. Согласно опубликованному документу траты на оборону составят 1 231 438 753 белорусских рублей.

При формировании проекта бюджета на будущий год предполагалось, что среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США составит 2,2447 рубля. Таким образом, расходы на оборону вследующем году составят 548,6 млн. долларов. Тенденция к снижению расходов сохраняется, что с трудом поддается логике с учетом сложности военно-политической обстановки в регионе. К слову, в 2019 году расходы на Национальную оборону составили 560 млн. долларов.

Вместе с тем, расходы на содержание судебной власти, обеспечение правоохранительной деятельности и безопасности составляют чуть больше миллиарда долларов.

По сравнению с соседями, входящими в блок НАТО, Беларусь располагает существенным военным потенциалом.Так, Латвия имеет регулярную армию в 5,5 тыс. человек и не имеет ни танков, ни боевых самолетов. Армия Литвы состоит из 19 тыс.солдат и офицеров и тоже не имеет ни танков, ни боевой авиации. У Польши более 100 тыс. военнослужащих, около тысячи танков, в том числе Leopard 2 A4 и A5, почти сотня боевых самолетов.

На содержание своих вооруженных сил в 2020 году правительство Литвы выделит более миллиарда долларов. Более того, министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что не позднее 2030 года эта цифра должна достичь, по крайней мере, 2,5 процента от ВВП страны.

В лидерах по военным бюджетам в регионе Польша, причем с существенным отрывом – в 2019 году на нужды Войска Польского было выделено около 10 млрд. долларов, что превышает бюджет ВС Беларуси в более чем 12 раз!

Официальный Минск, в свою очередь, на оборону выделяет около одного процента от ВВП. Да, на вооружении белорусской армии много хорошей боевой техники, но в большинстве своем она из прошлого века. На протяжении последних почти 30 лет ВС Беларуси жили практически на голодном пайке.

Руководство стран Балтии не жалеет выделять дополнительные денежные средства на приобретение нового вооружения. Литва, Латвия, Эстония ежегодно увеличивают ассигнования для собственных вооруженных сил, осуществляют закупки новых радаров, бронетехники, гаубиц, вертолетов, ПТРК и ПЗРК.

К слову, 6 ноября власти Литвы утвердили проект закона о принципиальной структуре армии и намерены увеличить численность своих вооруженных сил на четверть. В документе указывается, что общее число военнослужащих к 2024 году должно возрасти до 26,5 тыс. человек.

Президент Польши Анджей Дуда еще два года назад подписал закон о постепенном увеличении расходов на оборону Польши доминимум 2,5% ВВП страны в 2030 году и увеличении численности вооруженных сил до 200 тысяч человек.

Не трудно посчитать, что же все-таки может позволить себе купить оборонное ведомство Беларуси на выделенные средства. Тем более что военно-политическое руководство страны заявляло о необходимости приобретения новых самолетов, РЛС, средств РЭБ и связи, а также проведении плановой модернизации многочисленных образцов вооружения.

К примеру, новый комплекс «Тор-М2», который постепенно приходит на замену ЗРК «Оса» стоит около двух миллионов, дивизион – 30 млн. долларов. И, конечно, было бы просто неприлично не сказать о том, сколько может стоить для Беларуси дивизион С-400 (который включает в себя восемь пусковых установок, центр управления, РЛС). Его стоимость ни много ни мало – 500 млн. долларов, что составляет практически весь бюджет белорусского военного ведомства.

То, что при недостаточном финансировании белорусская армия очень активно ведет учения и считается одной из наиболее боеспособных и подготовленных в Восточной Европе,не может продолжаться долго при таком количестве выделяемых денежных средств.

Кроме того, помимо современных образцов ВВСТ также необходим хорошо обученный и мотивированный офицерский состав. Только вот желающих учиться в Военнойакадемии не очень то и много, на некоторые специальностиконкурс очень низкий – чуть более одного человека на место. Причиной этому является недостаток гарантий и льгот, а также невысокий уровень денежного довольствия военнослужащих армии Беларуси.

Соответственно, имеющийся конкурс не позволяет руководству академии отбирать только самых образованных и способных, что напрямую влияет уже на будущую боеспособность всех Вооруженных Сил.

Таким образом, корнем проблем белорусской армии является недостаточное финансирование. Поэтому и складывается ситуация, когда приходится распылять имеющиеся средства, которых все равно ни на что толком не хватает.

Интересно получается, что на увеличение активности НАТО у белорусских границ, про что очень резко высказался Президент Беларуси, правительство страны вообще не обращает внимание и не просчитывает ту ситуацию, когда риски и угрозы из гипотетических могут превратиться в реальные. В случае обострения военно-политической ситуации возможностей и времени уже может не остаться.

С другой стороны, очевидно, что в ситуации общего «безденежья» в государстве увеличение военного бюджета может быть только за счет урезания расходов на другие сферы. Медиков и учителей, конечно же жалко. Тогда за счет кого? Ответ лежит на поверхности – только за счет других силовиков, неужели в нынешней ситуации внутренние угрозы важнее внешних? Скорее нет, чем да.

Подводя черту, необходимо отметить следующее – при таком финансировании оборонного сектора рано или поздно встанет вопрос: платить денежное довольствие, кормить и одевать военнослужащих или покупать современную технику, которая крайне необходима в свете складывающейся обстановки в регионе.

Сергей Острына