Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты

Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №1
Надеемся после неоднократных понуканий со стороны руководителя нашего государства, эти проблемы, упомянутые выше, министерства решат.
А какие основания для этой надежды? Или вы конкретно про заказ на речные суда и рынок гр авиации?
Всё ли сами предприятия делают для того, чтобы зарабатывать на гражданском рынке?
Нужно сказать, что внутренний гр рынок более конкурентен, чем внутренний военный. И поэтому зарабатывание денег на вн гр рынке и вн военном достигается немного разными способами. Хотя и похожими - то есть не обязательно продукция должна быть лучшей по соотношения цена/качество. Но желательно. А на внешнем - всё по другому. Там обязательно, чтобы продукция была конкурентоспособной. Хотя для успеха желательна ещё и силовая поддержка государства (финансовая, политическая и буквально силовая). Чтобы конкурировать на внешнем гр рынке нужно иметь амбиции производить лучшую продукцию. Таких амбиций у наших крупных маш предприятий нет. А если бы были, то они проводили бы системную работу по поиску и осовению тех передовых (начиная с отечественных) технических решений, которые имеют место быть. Этого нет. Ну, а раз этого нет, то будут бесконечные стенания и клянчанье денег. Это есть. И в этом искусстве они и совершенствуются.