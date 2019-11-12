Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты

№1

Борис Алексеевич 12.11.2019 12:02

К межгосударственной войне ОПК готов, как насчет социальных обязательств.

В системе ОПК имеется слабое звено. Это социальная ответственность и сохранение конструкторских школ. Научную, конструкторскую школу за 3 года не создашь. Даже хорошо обеспечивая конструкторские бюро деньгами. Это мы уже проходили в 90-х.

Автор и сам однажды пострадал от разгрома научной школы. Однако есть не востребованный в России, положительный международный опыт. Конструктор и ученый должен получать хорошую зарплату не за принятие на вооружение образца техники, а только исключительно за ее разработку. В науке, отрицательный результат, тоже результат. И он должен хорошо оплачиваться.

Жизненный опыт подсказывает, что за разработку платформы «Армата» до конструкторов денег дошло немного. Вот если бы государственный заказчик получил 700 платформ, тогда с зарплатой конструкторов все стало бы в порядке. В результате такого способа финансирования конструкторских школ количество, например, новейших противотанковых средств в армии, возможно, достигло такого уровня, что на каждый танк НАТО приходится 100 тандемных ракет и 100 РПГ-29. То есть конструкторские школы финансируются исключительно через количество заказанных и оплаченных изделий.

Другая беда ОПК России - это социальная ответственность. Рабочих высокотехнологичных производств нужно беречь. Президентом России поставлена задача, перевести ОПК на выпуск гражданской продукции. Хорошее решение. Дьявол кроется в деталях. Задача поставлена Кабинету Министров, а решать ее приходится исключительно директорам заводов. В науке этот фокус называется подмена понятий.

Социальной стабильностью, в том числе в ОПК, должно заниматься Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития. Они обязаны создать бизнес-климат или рынок, или условия, как угодно пусть называется. Главное, чтобы гражданская продукция ОПК была востребована.

Например, ОПК, в лице Казанского авиационного и Казанского вертолетного заводов, не могут создавать рынок продаж гражданской авиации. «Зеленодольский судостроительный завод» не может обновлять речной флот России за свой счет. Вьетнам военные фрегаты на этом заводе заказывает. Но речные суда в России не заказывают уже 30 лет. Надеемся после неоднократных понуканий со стороны руководителя нашего государства, эти проблемы, упомянутые выше, министерства решат.