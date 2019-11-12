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РИА Новости

Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить четкие и понятные планы вовлечения оборонных предприятий в реализацию нацпроектов.

"Прошу представить четкие, понятные, внятные предположения по расширению участия предприятий оборонки по реализации нацпроектов", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он также попросил доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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3 комментария
№1
12.11.2019 12:02
К межгосударственной войне ОПК готов, как насчет социальных обязательств.
  В системе ОПК имеется слабое звено. Это социальная ответственность и сохранение конструкторских школ. Научную, конструкторскую школу за 3 года не создашь. Даже хорошо обеспечивая  конструкторские бюро деньгами. Это мы уже проходили в 90-х.
  Автор и сам однажды пострадал от разгрома научной школы. Однако есть не востребованный в России, положительный международный опыт. Конструктор и ученый должен получать хорошую зарплату не за принятие на вооружение образца техники, а только исключительно за ее разработку. В науке, отрицательный результат, тоже результат. И он должен хорошо оплачиваться.
  Жизненный опыт подсказывает, что за разработку платформы «Армата» до конструкторов денег дошло немного. Вот если бы государственный заказчик получил 700 платформ, тогда с зарплатой конструкторов все стало  бы в порядке.   В результате такого способа финансирования конструкторских школ  количество, например, новейших противотанковых средств в армии, возможно, достигло  такого уровня, что на каждый танк НАТО приходится 100 тандемных ракет и 100 РПГ-29. То есть конструкторские школы финансируются исключительно через количество заказанных и оплаченных изделий.
  Другая беда ОПК России - это социальная ответственность. Рабочих высокотехнологичных производств нужно беречь. Президентом России поставлена задача, перевести ОПК на выпуск гражданской продукции. Хорошее решение. Дьявол кроется в деталях.  Задача поставлена Кабинету Министров, а решать ее приходится исключительно директорам заводов. В науке этот фокус называется подмена понятий.
  Социальной стабильностью, в том числе в ОПК, должно заниматься Министерство промышленности и торговли  и Министерство экономического развития. Они обязаны создать бизнес-климат или рынок, или условия, как угодно пусть называется. Главное, чтобы гражданская продукция ОПК была востребована.
  Например, ОПК, в лице Казанского авиационного и Казанского вертолетного заводов, не могут создавать рынок продаж гражданской авиации. «Зеленодольский судостроительный завод» не может обновлять речной флот России за свой счет.   Вьетнам военные фрегаты на этом заводе заказывает. Но речные суда в России не заказывают уже 30 лет. Надеемся после неоднократных понуканий со стороны руководителя нашего государства, эти проблемы, упомянутые выше,  министерства решат.
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№2
12.11.2019 14:19
Цитата, q
К межгосударственной войне ОПК готов
да ладно болтать то)))
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№3
12.11.2019 14:26
Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №1
Надеемся после неоднократных понуканий со стороны руководителя нашего государства, эти проблемы, упомянутые выше,  министерства решат.
А какие основания для этой надежды? Или вы конкретно про заказ на речные суда и рынок гр авиации?
Всё ли сами предприятия делают для того, чтобы зарабатывать на гражданском рынке?
Нужно сказать, что внутренний гр рынок более конкурентен, чем внутренний военный. И поэтому зарабатывание денег на вн гр рынке и вн военном достигается немного разными способами. Хотя и похожими - то есть не обязательно продукция должна быть лучшей по соотношения цена/качество. Но желательно. А на внешнем - всё по другому. Там обязательно, чтобы продукция была конкурентоспособной. Хотя для успеха желательна ещё и силовая поддержка государства (финансовая, политическая и буквально силовая). Чтобы конкурировать на внешнем гр рынке нужно иметь амбиции производить лучшую продукцию.  Таких амбиций у наших крупных маш предприятий нет. А если бы были, то они проводили бы системную работу по поиску и осовению тех передовых (начиная с отечественных)  технических решений, которые имеют место быть. Этого нет. Ну, а раз этого нет, то будут бесконечные стенания и клянчанье денег. Это есть. И в этом искусстве они и совершенствуются.
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