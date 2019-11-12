Эксперт прокомментировал возможную продажу США подлодок союзникам

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Продажа или передача Австралии американских атомных подлодок класса "Вирджиния" не даст США никаких преимуществ перед Россией и Китаем, но может нарушить баланс сил в мире, заявил РИА Новости член экспертного совета "Офицеров России" капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Ранее Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США атомных подводных лодок (АПЛ) союзникам "худшим кошмаром" для России и Китая. Издание пишет, что поставки Австралии нескольких американских субмарин класса "Вирджиния" позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширить противодействие Китаю.

"По большому счету, Австралия не атомная держава. Если Индия де-факто атомная держава, Пакистан, де-факто Израиль, а вообще Франция, Великобритания, США, Китай и Россия, то обладание атомными подводными лодками, это очень серьезное дело, это нарушение баланса сил. Кому-то, скажем, тому же Катару, тоже захочется получить, или Саудовской Аравии. Вот в этом есть опасность. Это совсем другой вид оружия", - сказал Дандыкин.

При этом он отметил, что Австралия не получит каких-либо тактических или стратегических преимуществ перед Китаем или Россией, так как американские АПЛ и так могут в любой момент дежурить в Тихом океане. Сменится лишь флаг, под которым будет плавать подлодка, считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, США могут быть и сами заинтересованы в продаже некоторых своих отслуживших подлодок, так как сейчас идет перевооружение подводных сил американского флота.