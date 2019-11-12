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РИА Новости

Патрушев оценил использование Западом IT-технологий в военных целях

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взятая Западом линия на использование IT-технологий в военно-политических целях и для подрыва суверенитета отдельно взятых государств представляет особую опасность, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую опасность представляет собой взятая Западом линия на использование информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, для осуществления враждебных действий, направленных на подрыв суверенитета отдельно взятых государств", - отметил Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".

По его словам, такая возможность, в частности, предусмотрена в Стратегии национальной кибербезопасности США.

"В целом становится очевидным, что Вашингтон намерен использовать свое технологическое лидерство с тем, чтобы сохранить стратегическое доминирование в информационном пространстве путем фактического проведения политики навязывания своих условий государствам, отстающим в цифровом развитии. Эксперты называют такую практику "информационным неоколониализмом". С этой целью американцы активно противодействуют закреплению в международно-правовых нормах положений об использовании информационных и коммуникационных технологий исключительно в мирных целях и о предотвращении конфликтов в информационной сфере", - добавил Патрушев.
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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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