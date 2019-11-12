Жэньминь жибао (Китай): ценность существования НАТО встала под сомнение

Китайские эксперты обсуждают интервью Эммануэля Макрона, который заявил, что НАТО переживает "смерть мозга". По их мнению, этим высказыванием он фактически открыто продемонстрировал нежелание Европы находиться под зависимостью США, ведь эпоха холодной войны уже прошла.

НАТО переживает "смерть мозга". На днях президент Франции Эммануэль Макрон высказался так в интервью британскому изданию журналу The Economist. В ответ соответствующие эксперты в интервью корреспонденту "Жэньминьван" отметили, что Макрон фактически открыто высказывал свое недовольство политикой США, призывая ЕС самостоятельно обдумать сложившуюся ситуацию и избавиться от зависимости от США в вопросах безопасности.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО, - приводит издание его слова. - У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу".

Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, в противном случае она "не будет контролировать свою судьбу".

НАТО была самым важным инструментом контроля США над европейскими союзниками после Второй мировой войны, чтобы поставить их на службу своей глобальной стратегии гегемонии. После окончания холодной войны значение существования НАТО часто подвергалось сомнению.

"В настоящее время в американо-европейских отношениях происходят очень заметные изменения, серьезно усиливаются американо-европейские противоречия. В интервью корреспонденту "Жэньминьван" Лю Миньли, заместитель директора Европейского института современных международных отношений Китая отметил, что в первую очередь в торгово-экономической сфере Европа стала важным объектом повышения налогов США; в области ценностей США не поддерживают процесс европейской интеграции, призывая некоторые страны последовать примеру Великобритании и выйти из ЕС; в вопросах безопасности Трамп призвал европейские страны увеличить военные расходы и взять на себя большую ответственность за безопасность.

Лю Минли считает, что судя по недавнему заявлению Макрона, разногласия между США и ЕС по вопросам НАТО не смягчаются, а скорее могут ухудшиться. Формулировка "смерть мозга НАТО" на самом деле является публичным выражением недовольства политикой США, а в случае изменения политики США подталкивает или заставляет ЕС переосмыслить свою политическую ориентацию по вопросам безопасности, призывая ЕС самостоятельно обдумать сложившуюся ситуацию: стоит ли здесь полагаться на США, как в прошлом, или следует достичь оборонной независимости и избавиться от зависимости от США в вопросах безопасности.

Примечательно, что со времен Шарля де Голля Франция всегда играла ведущую роль в Европе со своей "независимостью".

Макрон также заявил, что Европа должна возобновить диалог с Россией. В ответ Россия высоко оценила Макрона. Представитель МИД России назвал "золотым предположением " заявление Макрона о "смерти мозга НАТО" и "точным определением" статуса-кво НАТО.

Син Хуа, научный сотрудник Института международных вопросов Китая, отметил, что Франция всегда выступала за то, чтобы безопасность европейских стран была под контролем самой Европы, особенно после украинского кризиса, когда Франция утверждала, что Европа не может быть полностью против России. Все это свидетельствует о том, что утверждение Францией независимости и сохранение ее статуса великой державы являются двумя основными внешнеполитическими приоритетами.

Син Хуа считает, что после окончания холодной войны ценность существования НАТО встала под сомнение, и в целом НАТО осознает эту проблему и приступает к реформам.

В этом году Макрон выдвинул стратегическое суждение о том, что гегемония Запада, возможно, близка к концу. Он считает, что за 300 лет гегемонии Запада и абсолютного господства над мировой экономикой и политикой ситуация пришла к тому, чтобы полностью измениться.

В будущем НАТО неизбежно придет к функциональной трансформации, сказал Лю Минли.