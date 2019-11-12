Патрушев: США используют в международной политике технологии "управляемого хаоса" и "гибридной войны"

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - США увеличивают военное присутствие в различных странах мира, прикрываясь борьбой с терроризмом, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Под лозунгом борьбы с распространением террористической активности США и ряд других государств наращивают военное присутствие в различных регионах мира", - заявил Патрушев в статье в "Российской газете".

По его словам, США и их союзники используют борьбу с терроризмом для продвижения собственных интересов и приоритетов.

"Так, мы видим, как американцы навязывают странам свою концепцию противодействия насильственному экстремизму, которая не только игнорирует согласованные ООН правовые рамки антитеррора, но и допускает вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом поддержки гражданского общества перед лицом авторитарных режимов, действия которых якобы являются первопричиной распространения радикальных настроений", - говорится в статье Патрушева.

Примерами использования США технологий "управляемого хаоса" и "гибридной войны" Патрушев называет операции по ликвидации режимов Саддама Хусейна в Ираке, Муамара Каддафи в Ливии, попытки свержения Башара Асада в Сирии, а также события "арабской весны".

"Эти действия привели к небывалому росту международного терроризма и исламского экстремизма", - считает секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, "особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие".

"В этой связи возрастает потребность в тесной координации с нашими партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности", - говорится в статье.

В ней также отмечается, что Запад последовательно проводит политику, направленную "на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов" стран СНГ и ОДКБ.