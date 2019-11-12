Войти
Интерфакс-АВН

Патрушев: США используют в международной политике технологии "управляемого хаоса" и "гибридной войны"

532
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - США увеличивают военное присутствие в различных странах мира, прикрываясь борьбой с терроризмом, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Под лозунгом борьбы с распространением террористической активности США и ряд других государств наращивают военное присутствие в различных регионах мира", - заявил Патрушев в статье в "Российской газете".

По его словам, США и их союзники используют борьбу с терроризмом для продвижения собственных интересов и приоритетов.

"Так, мы видим, как американцы навязывают странам свою концепцию противодействия насильственному экстремизму, которая не только игнорирует согласованные ООН правовые рамки антитеррора, но и допускает вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом поддержки гражданского общества перед лицом авторитарных режимов, действия которых якобы являются первопричиной распространения радикальных настроений", - говорится в статье Патрушева.

Примерами использования США технологий "управляемого хаоса" и "гибридной войны" Патрушев называет операции по ликвидации режимов Саддама Хусейна в Ираке, Муамара Каддафи в Ливии, попытки свержения Башара Асада в Сирии, а также события "арабской весны".

"Эти действия привели к небывалому росту международного терроризма и исламского экстремизма", - считает секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, "особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие".

"В этой связи возрастает потребность в тесной координации с нашими партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности", - говорится в статье.

В ней также отмечается, что Запад последовательно проводит политику, направленную "на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов" стран СНГ и ОДКБ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Башар Асад
Патрушев Николай
Проекты
БиоО
Похожие новости
24.12.2015
Николай Патрушев: вызов принят
25.09.2015
Профилактика невежливости
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
10.04.2013
Торговля оружием под контролем ООН?
07.02.2012
«Европе нужен мирный пакт»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 17:05
  • 2
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США