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Интерфакс-АВН

Патрушев заявил о риске снижения порога применения ядерного оружия из-за позиции США в отношении ключевых договоров

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Алексей Дружинин/РИА Новости

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Нежелание США работать над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и их возможный выход из договора по открытому небу увеличивают риски для человечества, ведет к понижению порога применения ядерного оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Все это негативно влияет на предсказуемость военно-стратегической обстановки, в том числе ведет к понижению порога применения ядерного оружия и, соответственно, кратно увеличивает риски для всего человечества", - заявил Патрушев в статье в "Российской газете".

"В один ряд с развалом упомянутого договора (о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД, - "ИФ") можно поставить выход США в 2002 году из договора по ПРО, нежелание Вашингтона ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и работать над продлением договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также недавнее заявление Белого дома о подготовке к выходу из договора по открытому небу", - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ заявил о росте рисков для России, связанных "с началом развала текущей архитектуры стратегической стабильности и системы контроля над вооружениями в результате односторонних действий США".

По словам Патрушева, США стремятся "избавиться от международно-правовых рамок, ограничивающих их военные возможности".

"Показателен пример договора о ракетах средней и меньшей дальности. Запустив процесс его демонтажа, американцы предсказуемо попытались переложить всю вину на Москву. В чем конкретно эта вина состоит, США решили не объяснять. При этом буквально через считаные недели после прекращения действия договора американская сторона провела испытания ракеты средней дальности, свидетельствующие о том, что Вашингтон готовился к выходу из соглашения заранее", - сказал секретарь Совбеза РФ.

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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