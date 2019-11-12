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Известия.ru

Falcon-9 с 60 спутниками Starlink запущена с космодрома в США

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Источник изображения: Фото: SpaceX

Ракета-носитель Falcon-9 с 60 микроспутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 11 ноября. Трансляцию ведет компания SpaceX на своем сайте.

Запуск был произведен в 09:56 (17:56 мск). Ракета-носитель выведет на орбиту крупнейшую полезную нагрузку за всю истории компании — 13 620 кг, пишет "Интерфакс".

Первая ступень ракеты-носителя после отделения будет посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, впоследствии ступень можно будет использовать повторно. Этот запуск стал для нее четвертым.

Два судна обеспечения Ms.Tree и Ms.Chef возьмут на борт два ускорителя. Микроспутники будут выведены на орбиту на высоте 280 км от Земли.

Данный вывод интернет-спутников на орбиту проводится во второй раз. Первые 60 космических аппаратов были запущены в мае, однако впоследствии шесть спутников были утеряны.

В SpaceX планируют развернуть орбитальную группировку из 42 тыс. аппаратов, чтобы обеспечить жителей в каждом уголке Земли высокоскоростным интернетом. Сроки запусков неизвестны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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