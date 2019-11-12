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"Роскосмос" будет продвигать "космические" фотографии Земли по интернету

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2020 году пользователи Интернета смогут полюбоваться планетой Земля на фотографиях, сделанных из космоса.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко.

"Сегодня мы в рамках НИРа уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с первого квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис", - сказал Заичко.

По его словам, пользователи получат доступ к геопорталу Роскосмоса, а также к базе данных дистанционного зондирования планеты Земля.

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