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Россия получит замену легендарной СВД

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Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая придет на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), начнется через два года. Об этом рассказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев в интервью РИА Новости.

Уржумцев отметил, что опытно-конструкторские работы по тактико-техническим заданиям российских силовиков начались в 2017 году, и в ближайшие два года планируется их завершить. После этого начнется запуск серии и поставка СВЧ заказчикам.

"Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных", — добавил Уржумцев.

Проект СВЧ должен заменить СВД во всех строевых частях. Винтовка выполнена в трех калибрах — 7,62х54R, 7,62х51 NATO (.308 Win) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров). Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
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