Россия получит замену легендарной СВД

Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая придет на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), начнется через два года. Об этом рассказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев в интервью РИА Новости.

Уржумцев отметил, что опытно-конструкторские работы по тактико-техническим заданиям российских силовиков начались в 2017 году, и в ближайшие два года планируется их завершить. После этого начнется запуск серии и поставка СВЧ заказчикам.

"Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных", — добавил Уржумцев.

Проект СВЧ должен заменить СВД во всех строевых частях. Винтовка выполнена в трех калибрах — 7,62х54R, 7,62х51 NATO (.308 Win) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров). Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД.