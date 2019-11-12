Общественный совет при Министерстве обороны России посетил Сирию

В период с 7 по 10 ноября 2019 года члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации посетили Сирию. В составе делегации были руководители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов и Константин Макиенко.

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации в Сирии (с) Игорь Черняк

Перемещение за пределами авиабазы Хмеймим осущствлялось на бронетехнике, в частности, бронированных автомобилях "Тигр" (с) Игорь Черняк

(с) Игорь Черняк

Директор Центра АСТ Руслан Пухов (с) Игорь Черняк

Посещение порта Тартус (с) Игорь Черняк

Вид с моря на порт Тартус (с) bmpd

Морской тральщик "Валентин Пикуль" на рейде (с) bmpd

Выход в море на быстроходных патрульных катерах проекта 03160 "Раптор" (с) bmpd

Катера сирийского флота у причальной стенки (с) bmpd

Видеоматериал о данной поездке, подготовленный телеканалом "Звезда", опубликован по ссылке.