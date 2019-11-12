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Общественный совет при Министерстве обороны России посетил Сирию

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В период с 7 по 10 ноября 2019 года члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации посетили Сирию. В составе делегации были руководители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов и Константин Макиенко.

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации в Сирии (с) Игорь Черняк

Перемещение за пределами авиабазы Хмеймим осущствлялось на бронетехнике, в частности, бронированных автомобилях "Тигр" (с) Игорь Черняк

(с) Игорь Черняк

Директор Центра АСТ Руслан Пухов (с) Игорь Черняк

Посещение порта Тартус (с) Игорь Черняк

Вид с моря на порт Тартус (с) bmpd

Морской тральщик "Валентин Пикуль" на рейде (с) bmpd

Выход в море на быстроходных патрульных катерах проекта 03160 "Раптор" (с) bmpd

Катера сирийского флота у причальной стенки (с) bmpd

Видеоматериал о данной поездке, подготовленный телеканалом "Звезда", опубликован по ссылке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Макиенко Константин
Пухов Руслан
Проекты
03160 Раптор
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