Литва увеличивает армию на четверть

Литва всерьёз взялась за оборону. Вчера, 10 ноября, портал armyrecognition.com сообщил, что литовское правительство проголосовало за увеличение численности военнослужащих в ближайшей перспективе.

Согласно новому закону, численность вооружённых сил Литвы к 2024 году составит 26 900 человек — при том, что по состоянию на 2019 год армия насчитывает 21 300 человек. Должно увеличиться и число военнослужащих по контракту: с 11 400 в текущем году до 15 600 солдат.

Военнослужащие литовской армии на учениях. Источник изображения: kam.lt

Законопроект также предусматривает создание батальона материально-технического обеспечения в составе бригады Жемайтии. На данный момент он состоит из четырёх батальонов: трёх пехотных и одного артиллерийского подразделения.

Литва отказалась от обязательного военного призыва в 2008 году. В 2015 году страна вернула воинскую службу по призыву и начала активно обновлять вооружения.