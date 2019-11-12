Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"

В Крыму в скором времени приступят к строительству РЛС СПРН "Воронеж"
В Крыму в ближайшее время начнется строительство новой РЛС системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М". В настоящее время идут проектные работы. Что собой представляет система, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.
Точка дислокации новой РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Воронеж-М" в Крыму уже определена, в настоящее время идут проектные работы, по окончании которых начнется возведение самой станции, сообщил агентству "Интерфакс" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. Конкретизируя сроки начала строительства, он пояснил, что оно начнется в "ближайшее время".
Как ранее писала "Газета.Ru", особую важность и стратегическое значение на Юго-Западном стратегическом направлении имеет Крымский полуостров, контроль над которым - и это можно говорить без преувеличения - определит ход и исход гипотетических боевых действий как на Черном море, так и в прилегающих к нему странах.
Полуостров глубоко вдается в Азово-Черноморский бассейн с севера. Его юго-западная оконечность находится на весьма незначительном расстоянии от проливов, через которые Черное море связано со Средиземным.
К примеру, в советские времена на мысе Херсонес была построена радиолокационная станция СПРН типа 5Н88 "Днепр", относящаяся к первому поколению РЛС этого типа. Дальность обнаружения баллистических целей "Днепром" составляла почти 4 тыс. км. Каждое крыло РЛС представляет собой двухсекторную рупорную антенну длиной 250 м и высотой 12 м. Каждый ряд вырабатывает сигнал, сканирующий сектор 30 град по азимуту (60 град на антенну) и 30 град по углу места (от 5 до 35 град по высоте) с управлением частотой. Таким образом, РЛС в целом обеспечивает сканирование 120 град по азимуту и 30 град по углу места.
С 2004 по 2014 годы этот отдельный радиотехнический узел практически не эксплуатировался, станция пришла в полный упадок, и ее восстановление на современном этапе (еще в 2017 году) было признано нецелесообразным.
отмечала ранее "Газета.Ru".
Значительная часть радиотехнических узлов СПРН осталась на территории новых независимых государств. С некоторыми из них впоследствии удалось договориться об использовании РЛС СПРН. Однако по большей части радиолокаторы были или выведены из эксплуатации, или попросту взорваны, как это произошло в Латвии.
Даже в годы существования СССР система предупреждения о ракетном нападении страдала весьма существенными недостатками. В частности, северо-восточный сектор был не прикрыт средствами предупреждения. То есть СПРН в СССР не была всеракурсной. Чтобы закрыть северо-восточный сектор, в 1970-1980-х годах было развернуто строительство РЛС СПРН в городе Енисейске (Красноярский край). Однако по требованию американцев (под предлогом нарушения Договора по ПРО 1972 года) локатор был полностью разрушен.
Таким образом, Россия получила в наследство от СССР систему предупреждения с зияющими брешами и не обеспечивающую в полном объеме национальную безопасность государства. 1990-е годы - самый мрачный период в истории СПРН. Денег на ее совершенствование практически не выделялось.
И только во второй половине 2000-х годов произошел перелом - началось сооружение новых узлов СПРН на основе радиолокаторов типа "Воронеж".
РЛС "Воронеж" состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.
Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС "Воронеж" позволили отказаться от капитальных многоэтажных сооружений и возвести локатор в течение всего 12-18 месяцев. На строительство РЛС предыдущих поколений типа "Дарьял" и "Днепр" требовалось от 5 до 9 лет.
Теперь вся аппаратура "Воронежа" в контейнерном исполнении доставляется с предприятий-изготовителей для последующей сборки на заранее забетонированных площадках.
Потребляемая мощность "Воронежа" составляет всего 0,7 МВт. Для примера, РЛС типа "Дарьял", развернутая в населенном пункте Куткашен в Азербайджане, потребляла 50 МВт - для энергообеспечения этого объекта работала значительная часть мощностей соседней Мингечаурской ГЭС.
В настоящее время существует несколько модификаций РЛС типа "Воронеж".
Высокопотенциальная РЛС "Воронеж-ВП" представляет собой дальнейшее развитие станции метрового диапазона "Воронеж-М". Потребляемая мощность в этом случае составляет до 10 МВт.
Наконец, локатор "Воронеж-СМ" пока проектируется. РЛС будет работать в сантиметровом диапазоне радиоволн.
РЛС "Воронеж-ДМ" в настоящее время развернуты, но находятся в разной степени готовности (введены в боевой состав, закончены постройкой, находятся на этапе опытной эксплуатации) в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области.
РЛС "Воронеж-М" в настоящее время развернуты в населенном пункте Лехтуси Ленинградской области, Орске Оренбургской области, городе Усолье-Сибирское (Мишелевка) Иркутской области и строится в Воркуте (населенный пункт Воргашор Республики Коми).
В Оленегорске ведется сооружение РЛС "Воронеж-ВП" - локатор предназначен для замены устаревающей РЛС СПРН "Днепр".
Иными словами, завершится формирование замкнутого радиолокационного поля предупреждения о ракетном нападении на новом технологическом уровне со значительно улучшенными характеристиками и возможностями.
Развертывание РЛС СПРН "Воронеж-М" существенно усилит возможности российской системы предупреждения о ракетном нападении. Станцию начнут строить на месте дислокации старой РЛС "Днепр" под Севастополем.
Кроме того, в соответствии с проектом системы предупреждения о ракетном нападении, помимо надгоризонтных РЛС в нее должен был входить и космический эшелон. Он позволяет существенно расширить возможности системы за счет способности обнаруживать баллистические ракеты практически сразу после старта. Однако достоверных данных о состоянии в настоящее время космического эшелона СПРН очень немного.
По последним данным, у РКК "Энергия" возникли сложности с развертыванием серийного производства спутников типа "Тундра", входящих в Единую космическую систему обнаружения и боевого управления. К 2020 году предполагалось вывести 10 аппаратов на орбиту, сейчас их только три. Планы возможно реализовать только к 2022 году. В 2015 году сообщалось о переносе запуска первого спутника Единой космической системы (ЕКС) "Тундра" из-за технической неготовности.
Еще в 2013 году он должен был заменить устаревшие спутники системы обнаружения стартов баллистических ракет "Око-1", являющейся частью системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Уточнялось, что последние аппараты 73Д6, запущенные в 2007-2008 годах, отработали сверх эксплуатационного срока и вышли из строя.
По данным недавнего доклада корпорации RAND "Тренды российских вооруженных сил", налицо снижение возможностей России в сфере раннего предупреждения о ракетном нападении. Как отмечают авторы этого документа, Россия унаследовала от Советского Союза систему раннего предупреждения, объединяющую спутниковую группировку (космический эшелон СПРН) и надгоризонтные радиолокационные станции наземного базирования. Со временем прежняя спутниковая группировка пришла в полный упадок.
По оценкам экспертов RAND, сочетание ограничений в системе предупреждения о ракетном нападении и наличии "значительной доли боеголовок в менее живучих российских системах стратегических ядерных сил" ставит на первый план организацию упреждающего ракетно-ядерного удара, а не ответно-встречного.
Михаил Ходаренок