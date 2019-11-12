В работе Форума "Армия-2020" примет участие представительная турецкая делегация

В Анкаре (Турция) прошли переговоры представителей компании "МКВ" и Департамента международного сотрудничества Комитета Оборонной промышленности при Президенте Турецкой Республики (SSB).

Комитет отвечает за организацию работы оборонного-промышленного комплекса Турции, выработку стратегии его развития. Одной из функций Департамента является организация коллективного участия турецких корпораций в международных выставках.

Установление тесных партнерских отношений с Комитетом имеет огромное значение для привлечения крупнейших турецких компаний к работе Форума "Армия". Поэтому можно положительно оценить большое внимание, которое вызвала у турецких партнеров презентация Международного форума. Наибольший интерес Форум "Армия", по мнению SSB, представляет для турецких производителей сухопутной бронетехники. Комитет намерен сформировать представительную делегацию для посещения Форума в 2020 году и выработать рекомендации для организации коллективной турецкой экспозиции в 2021 году.