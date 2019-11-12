На Калининградском оборонном предприятии спустили на воду "Воеводу"

Новое судно обеспечения аварийно-спасательных работ представили общественности на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Воевода" – головное судно проекта 23700, разработанного в АО "Северное ПКБ". Контракт на постройку был заключен в декабре 2016 года, закладка состоялась в апреле 2017-го. После сдачи "Воеводы" в 2020 году его эксплуатантом станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Аварийно-спасательное судно предназначено также для транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в пресс-службе завода "Янтарь". "Воевода" способен нести на борту 4 катера и принимать на борт 2 вертолета. Водоизмещение – 7500 тонн, длина – 111 метров, ширина – 24 метра, скорость – 22 узла, дальность плавания – 5000 миль.

В церемонии спуска на воду приняли участие представители ОСК и заказчиков судна – Министерства промышленности и торговли и Министерства транспорта РФ. "К этому событию мы шли полтора года, – сказал генеральный директор завода "Янтарь" Эдуард Ефимов. – Это было время напряженной работы всего предприятия над уникальным проектом. Уверен, достройка и испытания пройдут на таком же высоком уровне, и в следующем году судно будет передано заказчику".

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)