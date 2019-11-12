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Российская газета

Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

В Америке заинтересовались модернизацией камчатской базой ВМФ России.

Издание Military Watch сообщает о том, что Россия построит мощные укрепления для базы подводных лодок в Тихом океане.

Фортификация необходима для отражения потенциальной угрозы со стороны Запада. Дело в том, что по соседству, в Японии базируется 7-й флот ВМС США.

Автор отмечает, что Россия инвестирует средства в модернизацию этого объекта на фоне обострения ситуации в западно-тихоокеанском регионе, последовавшим за американской инициативой "Поворот к Азии".

Важным преимуществом базы на Камчатке является то, что она дает прямой доступ к глубоким океанским водам. Субмарины могут проникать в Тихий океан, практически не опасаясь быть обнаруженными.

Здесь размещаются ударные подводные лодки, которые могут нанести удар крылатыми ракетами через океан. А это угроза для судоходства противника.

Есть на базе и подводные лодки, вооруженные стратегическими баллистическими ракетами, предназначенные для сдерживания атак на российскую территорию.

Известно, что волнорезы, предназначенные для защиты базы, будут простираться на 50 метров под водой.

На объекте будут созданы условия для размещения субмарин с баллистическими ракетами класса "Борей-А". Ожидается, что два таких корабля поступят на Тихоокеанский флот в начале 2020-х годов.

Атомные подлодки, подчеркивает журналист, способны месяцами не показываться на поверхности, а в зоне досягаемости их ракет оказываются Гавайи и все западное побережье США.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Проекты
955 Борей
ТОФ
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2 комментария
№1
12.11.2019 04:05
На входе в Крашенинникова можно установить сигнализацию из группы подводных горизонтальных лазеров, расположенных с определенным интервалом.

Если 2 или 3 луча одновременно или последовательно окызваются перекрыты, то в бухту зашло крупное млекопитающее (белуха, сивуч) либо АНПА или ДСС противника - система сигнализации сработает.

Ну а дальше отряд ПДСС совместно с минно-тральными силами начинает проводить разведку акватории бухты на определение угрозы (ложная она или явная).
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№2
12.11.2019 16:39
У входа в Авачинскую бухту можно забетонировать небольшую площадку, разместить на ней один четырехтрубный ТА кал 533мм с электромеханическим приводом и аппаратурой дистанционного управления и две РБУ-6000, а чуть поодаль вынести и слегка притопить (ну только так, чтобы в нее не впоролась собственная ПЛ в подводном положении) ГАС, например, серийно устанавливливаемую на современных фрегатах (с возможностью ее периодического подъёма для проведения ТО и очистки корпуса от наростов и коррозии).

Замысел в том, что если лодки противника подойдут к нашей базе на Камчатке, чтобы в дуэльной ситуации, воспользовавшись преимуществом в скрытности и точности подводного оружия, расстрелять стратеги или используя длинный шнур и телеуправляемый АНПА завести в базу ядерный заряд малой мощности, они будут стараться использовать для этого плохие погодные условия, ограничивающие возможности нашей противолодочной авиации.

На береговую противолодочную батарею, состоящую из ТА и двух РБУ, а так же ГАС погода не сможет оказывать такого влияния. Она будет меньше подвержена ей, даже чем БНК, поэтому она сможет обнаружить и утопить Вирджинии ещё на дальних подступах бухте Крашенинникова.

Единственный минус и опасность, если противник своими ССО попытается захватить КП этой батареи и нанести удар торпедами и глубинными бомбами по нашим же лодкам.

Но здесь выход достаточно поростой.

Расположить КП в глубине обороны, за несколькими периметрами, на территории самой базы ПЛ, а на месте батареи оставить посты охраны и технического обеспечения.
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