Война с Россией на Висле: НАТО готовит масштабные учения (Polityka, Польша)

НАТО функционирует, американцы грудью стоят за Европу, опасность ей не грозит — таким будет основной тезис "Защитника Европы", масштабных военных учений альянса. Однако не стоит обольщаться, пишет Polityka. Пафосное название и появление одной дивизии из США не смогут положить конец кризису доверия в Альянсе.

Название масштабных учений "Защитник Европы" звучит очень пафосно, однако, не стоит обольщаться: появление у нас одной дивизии из США не сможет изменить ситуацию радикальным образом в случае гипотетической войны с Россией или положить конец кризису доверия в Альянсе.

Это будут самые масштабные учения США в Европе за последние 25 лет. Операция будет продолжаться в течение пяти месяцев, а ее кульминационный момент придется на апрель и май 2020 года. Из портов в Западной Европе на восток выдвинутся американские подразделения и при поддержке союзников проведут разнообразные маневры, чей сценарий будет соответствовать тому, что могло бы происходить в случае реальной войны с Россией.

Сценарий не оставляет сомнений в том, о чем идет речь: страны НАТО подвергнутся нападению противника, равного по силам США, и обратятся к пятой статье Вашингтонского договора, то есть запустят механизм коллективной обороны. Из Америки прибудут силы, отвечающие за оборону Европы, а союзники помогут им добраться к театру военных действий, на восточный фланг. Слово "фланг" в данном случае не вполне отражает реальное положение дел: восточная граница Альянса станет исключительно длинной и имеющей сложный рельеф линией фронта.

Сценарий времен холодной войны

Общая идея учений напоминает маневры "Возвращение войск в Германию" времен холодной войны. У потенциальной линии фронта находилась тогда Западная Германия, на территории которой было размещено около 300 тысяч американских военных. Этого могло оказаться недостаточно для того, чтобы остановить танковый натиск Организации Варшавского договора, поэтому в США находился бронетанковый корпус, готовый к переброске в Европу. Механизм этой операции отрабатывался дважды в год. В первых учениях серии было задействовано 17 тысяч человек, а в самых масштабных, в 1988 году, 125 тысяч.

Учения "Защитник Европы", в которых задействуют 20 тысяч американских военных, по своему размеру займут третье место среди аналогичных операций, проводившихся в прошлом. Однако раньше во многих аспектах было проще. Военная граница двух политических блоков была короче и лучше защищалась. Вдоль нее, на пространстве от Дании до Австрии, располагалось девять союзнических корпусов: датско-немецкий, голландский, так называемый первый немецкий, британский, бельгийский, второй немецкий, два американских и еще один немецкий. В тылу (в Голландии, Бельгии, Франции и крупных портах, находящихся на расстоянии до 500 километров от линии фронта) размещались силы второго эшелона.

Разумеется, война, которая в итоге не разразилась, могла сделать все подсчеты бесполезными: достаточно было ядерного удара. Однако пока с неба не падали бомбы, география имела значение. Она будет иметь значение и сейчас, поскольку линия фронта передвинулась на тысячу километров к востоку. Если НАТО и США хотят сохранить доверие к себе, военные должны быть в состоянии добраться до самого далекого уголка территории на востоке, чтобы его защитить.

Практические действия и моральный дух

Так что главной задачей в ходе учений "Защитник Европы" станет не отправка на линию фронта максимального количества боевых подразделений, а отработка того, как быстро и эффективно провести такую операцию. Необходимо будет вспомнить о механизмах взаимодействия, которые не использовались более двух десятилетий (последние маневры "Возвращение войск в Германию" прошли в 1993 году). В армии успело появиться целое поколение командующих, забывших, как это делается. Более того, там служит целое поколение рядовых, которые лучше знакомы с ближневосточными пустынями, чем с европейскими лесами.

Американцы выдвинутся на подмогу Европе с баз, находящихся на восточном и западом побережье, а также в глубине континента. Они мобилизуют силы из пяти дивизий и трех корпусов, формирования регулярных и резервных войск, а одна из основных ролей будет отводиться танковому батальону Национальной гвардии. Все для того, чтобы напомнить: в случае необходимости американцы вновь отправятся сражаться в Европу. Произошла смена поколений, так что если такое сообщение прозвучит на традиционных встречах с семьями на военных базах, многих молодых американцев оно может удивить: о Польше они, возможно, слышали, а вот о Латвии наверняка нет.

Техника отправится из четырех американских портов в три европейских. Американские военные отрабатывают переброску уже несколько лет. Всерьез они занялись этим с 2017 года, когда в Польшу и Германию прибыли подразделения танковой и вертолетной бригад сухопутных войск. Огромные трейлерные суда швартовались у причалов в Бремерхафене, Гамбурге, Роттердаме и Антверпене, а американские логисты при помощи представителей принимающих стран метр за метром изучали и готовили территорию, подъездные дороги, железнодорожные пути, а также реки и каналы, поскольку танки везли на учения на баржах. Была проделана серьезная работа, а кульминацией всего процесса станет проверка в ходе учений "Защитник Европы".

Задача союзников заключается не только в том, чтобы помочь американцам легче передвигаться. Важную роль сыграют размещенные в Европе склады техники и оборудования. Именно с них в течение 96 часов должны выехать более 480 танков и бронетранспортеров, а также 2 тысячи грузовых и легковых автомобилей. Сами американские военные высадятся на 10 европейских аэродромах.

План учебной битвы

Когда молодые американцы впервые за 20 с лишним лет услышат, что США бросают силы на помощь Европе, они наверняка спросят своих отцов и дедов, служивших в Германии, каково там. Воспоминания ветеранов холодной войны будут соответствовать современным реалиям лишь отчасти.

Усиленная американская дивизия попадет на учения в те страны, где американцы дислоцируются не так давно: к нам, в Эстонию, Литву и Латвию. Основная боевая часть учений пройдет между полигонами в Германии и в Западной Польше, а также натовским "полуостровом", который соединен с основной территорией Альянса Сувалкским коридором. Главная "битва" с участием одной саперной и трех боевых бригад развернется на полигоне в Дравско-Поморском. Висла, в свою очередь, послужит учебным пособием для отработки форсирования водных преград. Военные колонны выдвинутся из Польши в Литву, а с двух сторон Сувалкского коридора их будет защищать наша армия. Ключевые позиции на северной стороне займут служащие 6-й десантно-штурмовой бригады. В Латвии высадятся американцы, защищать плацдармы в Эстонии предстоит морским пехотинцам. Это будет показ силы и быстроты взаимодействия, в котором примут участие войска США, а также 17 других союзников и партнеров.

Подготовка к учениям уже началась. На сайтах с объявлениями о государственных заказах уже можно обнаружить тендеры на установку жилых палаток, туалетов, душей и прачечных во всех тех местах, где появятся американские военные. На полигоне в Дравско-Поморском нужно будет разместить 6 тысяч американцев, в Щецине - 1 200, в Гдыне (на аэродроме Бабе-Долы) - 1 500, а на вертолетной базе в Пруще-Гданьском еще 1 500. Больше всего американских гостей на базах ожидается в период с апреля по июнь, когда их число может дойти до 10 тысяч человек. Такого в Польше мы еще не видели.

Жив ли Альянс?

НАТО функционирует, американцы стоят грудью за Европу, опасность нам не грозит - таким будет основной тезис на ближайшее полугодие. Учения начнутся зимой с логистической подготовки, а поздней весной 2020 года наступит время боевой фазы. Политики позаботятся о том, чтобы показать: все в порядке, сила с нами. Наблюдая за этой демонстрацией мощи, следует, однако, осознавать, что в рамках учений "Защитник Европы" из США перебросят войска, сопоставимые по размеру с одной дивизией. В случае кризиса и войны американцы могут отправить на наш континент целый корпус (то есть три дивизии), и, собственно, именно поэтому проводятся учения, однако, они уже не имеют здесь на постоянной основе двух других, как в эпоху холодной войны. "Защитник Европы" станет таким образом заявлением о готовности оказать поддержку, а одновременно напоминанием, что она имеет свои ограничения, поэтому европейцы должны сами активнее заниматься своей обороной, если они серьезно относятся к угрозе и НАТО.

С последним, судя по всему, возникли проблемы. Эммануэль Макрон заявил недавно, что Альянс переживает смерть мозга, а виноваты в этом США под руководством Дональда Трампа. Интервью французского президента изданию "Экономист" будет обсуждаться еще не одну неделю, делая и без того неважную атмосферу накануне декабрьского саммита НАТО в Лондоне еще более напряженной. У Макрона много претензий к Трампу, связанных с тем, что Америка предала курдов, принимает решения в одностороннем порядке и отказывается проводить консультации с союзниками на стратегическом уровне, однако, уже по первым откликам на его слова видно, что такой сильный удар по Альянсу и Вашингтону обойдется ему дорого (тем более что в качестве альтернативы он предлагает европейскую независимость, в которую сегодня поверить еще сложнее, чем в смерть мозга НАТО).

Так или иначе, разделение на "тех, кто с США" и "тех, кто с Европой" станет еще более отчетливым, а 70-я годовщина основания НАТО, празднование которой перенесли с апреля на декабрь в надежде на улучшение атмосферы, пройдет под знаком глубокого кризиса доверия. Его не заглушит даже рев танков на грядущих учениях. Защитникам Европы станет сложнее.

Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński)