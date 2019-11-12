Die Welt (Германия): его оружие смертоноснее бомб и ракет

Сто лет назад родился Михаил Калашников, изобретатель самого выпускаемого и наиболее широко используемого автоматического оружия. Это оружие убивает до четверти миллиона человек в год. Им пользуются и армии, и террористические банды — а все потому, что по надежности и простоте ему нет равных.

10 ноября 1919 года родился Михаил Калашников. Он считается изобретателем самого выпускаемого и наиболее широко используемого на сегодняшний день автоматического оружия. Цена - четверть миллиона погибших в год.

Куда бы ни били террористы, будь то теракт в редакции сатирического журнала "Шарли Эбдо" в Париже в январе 2015 года, атаки группировки "Боко Харам" в Нигерии или нападения на гостиницы и вокзалы в Мумбаи в 2008 году, они особенно охотно используют в своих атаках скорострельное оружие типа АК-47, более известное по имени своего изобретателя Михаила Калашникова.

Сейчас в России празднуют 100 лет со дня его рождения и вместе с тем прославляют самое выпускаемое и широко используемое огнестрельное оружие всех времен и народов. Производство оценивается по меньшей мере в 100 миллионов экземпляров ежегодно. До сих пор используются "калашниковы", изготовленные даже несколько десятков лет назад.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в Центральной Азии и умер в 94 года и один месяц, практически в библейском возрасте, в канун Рождества 2013 года. В России он символизирует былую славу страны. По случаю его сотого дня рождения Министерство образования Москвы выпустило методические указания для учителей по патриотическому воспитанию. В этих материалах прежде всего возвеличивают смертельную мощь "чудо-оружия".

Калашников с автоматом АК-47 Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

В них говорится, что от автомата Калашникова "погибло больше людей, чем от артиллерийского огня, воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов". АК-47 в его многочисленных вариациях - АКМ, АКМС, АК-74, китайский Тип 56, югославские М-64 и М-70 и другие - действительно стал причиной смерти подавляющего числа жертв гражданских и других войн начиная с середины 1950-х годов.

Во вьетнамской войне, в пограничных конфликтах в Центральной и Южной Азии, в Афганистане, в Ирано-иракской войне 1980-1989 годов, в войне в Югославии в 1990-х годах, а также на Ближнем Востоке по крайней мере одна сторона, а иногда и несколько, делала ставку на автомат Калашникова. Едва ли найдется вооруженный конфликт, в котором не были бы задействованы автоматы с характерно изогнутым магазином.

В московских методических материалах указывается, что ежегодно от пуль из штурмовых винтовок АК-47 гибнет не менее четверти миллиона человек. Если посмотреть на вещи трезвым взглядом, чем же обусловлен этот успех устройства Михаила Калашникова?

Здесь сходятся несколько факторов. С одной стороны, производство автомата Калашникова обходится недорого. С другой стороны, это оружие отличается максимальной надежностью - даже в условиях дождя и холода, в песках пустыни или в грязи. Подходящие патроны без проблем найдутся в любой точке мира. В конце концов, в отличие от аналогов западного производства с более сложным устройством, для обращения с этим оружием не требуется никакой подготовки. Научиться разбирать и чистить АК-47 можно за две-три попытки.

Согласно расхожей версии, Калашников на войне был ранен в плечо и в госпитале начал работать над "идеальным оружием для защиты родины". В 1947 году молодой лейтенант впервые представил прототип разработанного им оружия. Спустя два года автомат поступил на вооружение советской армии.

Реальная история АК-47 была сложнее, а роль Калашникова менее значима. Уже во время Второй мировой войны чиновники сектора вооружения Красной Армии осознавали необходимость нового оружия. С одной стороны, от него требовался непрерывный огонь, как у пистолета-пулемета ППД-40 или новейшего оружия в арсенале того периода - ППШ-4. С другой стороны, оно должно было быть рассчитано на более мощные боеприпасы, чем обычные пистолетные патроны, которые использовались в автоматах того времени.

В результате появился первый советский промежуточный патрон калибра 7,62×41 мм, для которого все основные советские конструкторские бюро должны были разработать подходящие прототипы оружия. Основанием послужил тот факт, что более длинные и заряженные большим количеством пороха винтовочные патроны калибра 7,62×54 мм для винтовки Мосина-Нагана были слишком мощными для длинной огневой очереди.

Для патрона 7,62×41 мм вскоре были разработаны девять подходящих устройств - и, по данным американского эксперта по оружию Эдварда Клинтона Изелла, "калашникова" среди них не было. Лишь на втором этапе, после того как патрон был модернизирован и укорочен, Михаил Калашников принял участие в разработке оружия, однако он прибегал к идеям другого конструктора, к тому времени уже покойного.

Вопреки распространенным слухам, автомат Калашникова не является копией немецкой штурмовой винтовки 1944 года, хотя и не найти ни одного другого оружия, внешне настолько похожего на автомат Калашникова. Среди экспертов нет единого мнения о том, как далеко конструктора завело вдохновение.

Первый образец АК-47 в 1948 году был пригоден для серийного производства, однако выпустили всего несколько экземпляров. Металлические детали были в основном штампованными. Оба следующих образца имели фрезерованный корпус, были лучше и стабильнее, но требовали больше затрат в производстве. Их пустили в массовое производство, а позже также стали выпускать в Китае, ГДР и Югославии.

В 1959 году Калашников объединил достоинства обеих версий в АКМ. Это классический "калашников": снова со штампованным металлическим корпусом, а значит недорогой, в то же время прочный и чрезвычайно надежный. В таком виде (и в других вариантах, таких как АК-74, изготовленный для патронов нового калибра 5,45×39 мм) автомат Калашникова и стал смертоносной легендой.

Йоханн Альтхаус (Johann Althaus)