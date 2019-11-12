На самолете Ил-76МД-90А, построенном в "Авиастар-СП", завершена проверка модернизированной топливной системы

ЦАМТО, 11 ноября. На летно-испытательной станции АО "Авиастар-СП" (входит в ОАК) успешно завершены наземные испытания летного образца транспортного самолета Ил-76МД-90А (зав. №0102) после выполнения плановых доработок до требований ТТЗ Минобороны России.

В частности, на воздушном судне завершена проверка модернизированной топливной системы и герметичности топливных баков.

"Испытания топливной системы прошли успешно, отклонений от заданных параметров нет, – пояснил директор по летным испытаниям Юрий Капша. – В рамках наземных отработок специалистами предприятия впервые проводилась загрузка на самолет выливного авиационного прибора (ВАП-2). Он предназначен для тушения пожаров с борта самолета Ил-76МД-90А. Прибор представляет собой монтируемую в грузовой кабине самолета танкерную систему, заполненную огнегасящей жидкостью (водой или реагентом)".

Состоит прибор из двух жестко соединенных между собой резервуаров и агрегатов для заправки и слива жидкости. С помощью этой системы самолет может принимать на борт 42 тыс. литров воды или специальной огнегасящей жидкости и сбросить ее за 6-8 сек. с высоты 50-100 м. Заправка ВАП осуществляется на аэродроме через рукава, заведенные в грузовую кабину от гидрантов или пожарных систем. Заправка системы водой на земле занимает 15-30 мин.

После проведения испытаний летного образца самолета Ил-76МД-90А, оборудованного выливным авиационным прибором, данную модификацию можно будет использовать для тушения крупных пожаров. В настоящее время воздушное судно готово к передаче в ПАО "Ил" для продолжения программы летных испытаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиастар-СП".