Против "каменных" атак: военная полиция РФ в Сирии провела "апгрейд" техники

Источник изображения: topwar.ru

В сети появляются фото- и видеосвидетельства того, как российская военная полиция выносит уроки и делает выводы из ситуации с патрулированием в Сирии. Напомним, что ранее патруль российской военной полиции, проходя в совместной колонне с турецким контингентом, подвергался так называемым "каменным" атакам.

Речь идёт о забрасывании военной техники камнями. Причём в ряде случаев атаки камнями были такой интенсивности, что существенные повреждения получали, к примеру, бронестёкла армейских машин. В одном из случаев представитель курдского местного населения (об этом ранее сообщало "ВО"), взяв в руки кувалду, принялся молотить по российскому средству бронетехники.

Теперь же, как видно по фотографии, представленной выше, российские военнослужащие решили повысить безопасность. Можно отметить появление решётчатых экранов на лобовом и боковых бронированных стёклах бронеавтомобиля. По корпусу бронетранспортёра российские военные пустили колючую проволоку, которая может стать препятствием, например, для тех, кто соберётся взобраться на броню и попытается нанести какой-либо ущерб БТРу.

Этот "апгрейд" говорит ещё и о том, что российские военные продолжат патрулирование вверенных им районов, исходя из доброжелательного отношения к местных жителям, даже если у отдельных из них есть определённый заказ на провокацию. Другими словами, ни о каком применении оружия из серии "стрелять из пулемётов над головами", как предлагают некоторые горячие головы, не будет. Перед российскими военными стоит задача по недопущению столкновений между вооружёнными группами, и ни в коем случае не по ввязыванию в действия провокационного характера, тем более против гражданского населения.