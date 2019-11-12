Летчики ЮВО уничтожили командный пункт "противника" на Кавказе

В рамках учений, проводимых на Северном Кавказе, штурмовики Южного военного округа уничтожили командный пункт условного противника. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Экипажи Су-25СМ при выполнении полетных заданий применили пуск авиационных ракет и пушек. Самолеты преодолели систему ПВО условного противника.

К полетам привлекались более 20 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб. Летчики совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах. Задания выполнялись на пяти самолетах.

В этом году учения экипажей штурмовиков Су-25СМ проводятся уже не в первый раз. Выполнено около полутора тысячи вылетов на территории республик Северного Кавказа, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Каждый военный летчик Южного военного округа совершил примерно по 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе более ста часов.

Алена Ларина (Ростов-на-Дону)