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Российская газета

Новый тягач-танковоз способен перевозить две бронемашины весом 60 тонн

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Источник изображения: rg.ru

Новый сверхтяжелый многоосный танковый транспортер Kian 700 недавно был впервые представлен в Иране.

Местные источники сообщают, что этот автомобиль оснащен двигателем мощностью 700 л.с. и может "тянуть" до 200 т. Это позволяет ему перевозить два 60-тонных танка Suleiman-3 (модернизированные Chieftain английского производства) на своем полуприцепе.

Тягач является более мощной версией более ранних разработок Kian 500 и Kian 600.

Ранее в стране для транспортировки бронетехники активно применялись закупленные в СССР еще в 70-е годы тягачи МАЗ-537. Кроме них в те годы в вооруженных силах была достаточно широко распространена и другая советская автотехника: ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗиЛ-157, "Урал"-375, КрАЗ-255.

Позже ее активно применяли во время продолжительной и кровопролитной войны с соседним Ираком.

Относительно недавно на проводившихся военных парадах и выставках можно было увидеть модернизированный иранский вездеход, в котором использована ходовая часть советского МАЗ-537. У него появилась новая кабина и мотор с увеличенным ресурсом.

В опубликованном фоторепортаже из Центра по восстановлению и модернизации армейской техники можно также увидеть реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". На используемых в качестве шасси "Уралов" установили обновленные кабины и новые дизельные двигатели.


Алексей Брусилов

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