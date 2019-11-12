Бразильская армия закупает 32 бронированные машины Iveco LMV

6 ноября 2019 года в Бразилиа состоялось подписание контракта международной компанией CNH Industrial (представляющей интересы группы Iveco) на поставку армии Бразилии 32 легких бронированных машин Iveco LMV c колесной формулой 4х4 (бразильское обозначение варианта LMV-BR) по программе Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas (VBMT-LSR). Машины будут изготовлены на предприятии Iveco Defence Vehicles в Италии с поставкой к 2022 году.

Легкая бронированная машина Iveco LMV в варианте LMV-BR для армии Бразилии (с) www.forte.jor.br

Данная закупка представляет собой первый шаг в поставках бронированных машин Iveco LMV армии Бразилии. Напомним, что еще в апреле 2016 года управление программ и закупок (EPEx) армии Бразилии выбрало машину Iveco LMV для приобретения в тендере по программе VBMT-LSR, однако предконтрактные переговоры затянулись на три с половиной года, в том числе из-за экономических проблем Бразилии.

После "прямой" закупки 32 легких бронированных машин LMV-BR в "многоцелевом" варианте у производителя, в последующем программа VBMT-LSR предусматривала приобретение для бразильской армии еще двух партий по 77 легких бронированных машин в каждой, в семи вариантах (многоцелевом, командно-штабном, транспортировщика легкого миномета, носителя ПТРК, носителя разведывательной РЛС, машины РЭБ и машины передовых артиллерийских наблюдателей). При этом первые 77 машин должны быть уже собраны из машинокомплектов в Бразилии, а следующие 77 - собираться по лицензии с повышенной долей локализации. Сборка этих машин предполагается на предприятии Iveco Veículos de Defesa группы Iveco в бразильском городе Сети-Лагоас (штат Минас-Жерайс), где с 2012 года осуществляется сборка разработанного Ivecо для бразильской армии бронетранспортера VBTP-MR Guarani с колесной формулой 6х6.

Машины LMV-BR в Бразилии должны оснащаться дистанционно управляемой пулеметной установкой REMAX (Reparo de Metralhadora Automatizado X) сборки компании ARES Aeroespacial & Defesa (бразильский филиал израильской группы Elbit Systems).