"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"

Путин указал на воровство при строительстве космодрома "Восточный"

Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, необходимо обеспечить прозрачное и строго целевое расходование средств из госбюджета. Воруют, по словам Путина, "сотнями миллионов". По фактам хищений на "Восточном" было ранее возбуждено 140 уголовных дел.

Полностью навести порядок на космодроме "Восточный" не удалось до сих пор, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Об этом сообщает ТАСС.

"Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!" - возмутился российский лидер.

По словам Путина, было возбуждено "несколько десятков" уголовных дел, многих казнокрадов посадили в тюрьму, но по-прежнему коррупция продолжает разъедать космодром.

Президент подчеркнул, что необходимо тратить бюджетные средства строго в соответствии с поставленными целями, придерживаясь принципа прозрачности. Особенно это касается оборонной сферы и строительства крупных инфраструктурных проектов.

Кроме того, Путин предупредил, что обратится к прокуратуре и администрации президента, чтобы был налажен "действенный, эффективный контроль" за закупками на нужды обороны.

"Восточный" в Амурской области - первый российский национальный космодром, предназначенный для гражданских запусков ракет. Работы по строительству объекта начались еще в 2012 году.

Генпрокуратура сообщает, что с 2014 по 2018 год было возбуждено 140 уголовных дел в связи с казнокрадством при строительстве космодрома. Проверки выявили 17 тыс. нарушений самого разного характера. Общий ущерб государству от хищений составил около 10 млрд рублей. В числе десятков осужденных - экс-руководитель генподрядчика в 2009-2016 годах, компании "Дальспецстрой" Юрий Хризман.

Скандалы вокруг строительства "Восточного" и космической сферы регулярно привлекают внимание журналистов.

В сентябре глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин впервые вступил в заочную полемику с вице-премьером Юрием Борисовым, курирующим оборонно-промышленный комплекс. Ранее в интервью "Ведомостям" вице-премьер Борисов выступил с критикой Роскосмоса, заявив, что темпы строительства космодрома Восточный "не устраивают всех". Он рассказал, что был на стройке в июле, при этом темпы возведения объектов второй очереди космодрома по-прежнему неудовлетворительны.

По мнению чиновника, курирующего в правительстве космическую отрасль, не исключено, что подрядчиком строительства космодрома может стать создаваемая сейчас в структурах Минобороны публично-правовая компания (ППК) "Военно-строительный комплекс".

Под критикой вице-премьера оказалась и новая российская ракета "Ангара", которая, по словам чиновника, не соответствует требованиям основного заказчика - Минобороны.

"Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", - сказал Борисов. По его словам, "из-за срывов Роскосмоса по "Ангаре" было потеряно много времени".

Вскоре после выхода интервью профильного вице-премьера Рогозин написал в своем твиттере о том, что

"сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона". А в ответ на замечание одного из подписчиков о критике со стороны Р‘РѕСЂРёСЃРѕРІР° Рогозин написал: "А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле".

В начале сентября президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома в назначенный срок. Он призвал к ответственному отношению и динамичному темпу организации работ на космодроме.

"Необходимо выдержать все намеченные сроки", - заявил российский лидер.

Глава страны также напомнил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса должен состояться в 2028 году.

Путин назвал космодром важнейшей стройкой государственного значения в ходе совещания на космодроме, куда он приехал в начале осени.

"На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы. Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры", - подчеркнул президент.

Иван Апулеев