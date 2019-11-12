Первый музейный "Козодой"

Пока в мире активно осваивают стелс-технологии, американцы отправляют своего "стелс-первенца" в музей. Компания Lockheed Martin на своём официальном YouTube-канале показала подготовку стелс-самолёта F-117 к "работе" в музее.

Ударный самолёт F-117 с бортовым номером 803 и неофициальным именем "Неожиданный гость" (Unexpected Guest) пополнит экспозицию музея Президентской библиотеки Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Library and Museum). Посетители смогут его увидеть 7 декабря.

Подготовка первого музейного F-117

В Lockheed Martin указывают, что "Неожиданный гость" был самым активным среди всех F-117. В общей сложности он выполнил 78 боевых миссий, включая участие в дебютной операции Cause (вторжение войск США в Панаму).