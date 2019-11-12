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Газета.ru

Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону

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Путин объяснил почему сокращаются расходы на оборону

Россия сократила расходы на оборону и безопасность страны, поскольку пик затрат по модернизации армии прошел, объяснил президент РФ Владимир Путин. При этом в середине октября в Госдуме пожаловались на некоторые финансовые трудности в армии.

Президент России Владимир Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность прохождением "пика модернизации". По его словам, финансирование уменьшилось не из-за того, что к этим вопросам относятся "спустя рукава".

На совещании в правительстве глава государства подчеркнул, что основные работы, связанные с необходимостью интенсифицировать обеспечение безопасности страны и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, прошли.

Российский лидер отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и коллективы должны продолжать работать, производить высокотехнологичную продукцию и технику, а не "выпускать кастрюли", как это было в конце прошлого столетия.

Путин поручил подготовить "четкие и понятные" планы по тому, как вовлекать оборонные предприятия в реализацию нацпроектов, и доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях.

Обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах в последнее время ведется особенно активно. В конце октября президент России указывал на необходимость его продолжения.

"Хочу обратить ваше внимание, что ни для кого не секрет - и мы этим гордимся, - что сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия", - сказал глава государства на саммите Россия - Африка.

При этом российский лидер подчеркнул, что в этом направлении еще многое нужно сделать.

Он обратил внимание, что Россия тратит на нужды Минобороны менее 3% ВВП. К тому же, в стране есть тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов.

"Конечно, сокращение военного бремени - это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее", - подчеркнул Путин.

Незадолго до этого в интервью для RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya глава государства в очередной раз отметил важность расходов на оборону.

"Я, наверное, не открою для вас никакого секрета, а может быть, удивлю, не знаю, но Россия занимает седьмое место по расходам. Саудовская Аравия - третье после США, которые тратят 716, по-моему, миллиардов [долларов] и запросили на следующий год уже 750 [млрд]; после Китая - там где-то 177 с небольшим млрд [долларов]; потом Саудовская Аравия - сколько там, я не знаю, 59 [млрд долларов], по-моему; потом Великобритания, Франция; потом Япония - 48,1 [млрд долларов], по имеющимся у меня данным; а потом только Россия на седьмом месте - 48 млрд. И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире", - сказал президент.

По его словам, это результат целенаправленной работы на важнейших направлениях. В этой связи он отметил специалистов, которые смогли определить эти направления и сконцентрировать на них ресурсы.

На вопрос о возможности возвращения в обстановку "холодной войны" российский лидер ответил, что его страну это затронуло бы в наименьшей степени. Свою позицию он объяснил тем, что у России есть перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире. "Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - отметил он.

Президент подчеркнул, что гонка вооружений - "это плохо, и ничего хорошего для мира она не сулит", но

Москва не намерена втягиваться в непомерные для страны бюджетные расходы.

Тем временем, в военной сфере страны проявляются экономические трудности. Как заявили 10 октября в комитете Госдумы по обороне, возглавляемом генерал-полковником Владимиром Шамановым, российское правительство настойчиво игнорирует потребности армии. Это обозначено в заключении комитета на проект закона "О федеральном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов". В числе основных претензий депутатов - недоиндексация военных пенсий, очереди на жилье и низкие зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

В комитете предупредили, что такая позиция правительства может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости. "Такое положение дел для большинства категорий гражданского персонала воинских частей практически привело к выравниванию уровней оплаты труда работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией, а также к нивелированию гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями", - говорится в документе.

Владимир Шаманов предупредил, что проблемы в этой сфере могут привести к увеличению социальной напряженности среди военнослужащих.


Кристина Сизова

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Великобритания
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Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
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