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Главред (Украина): в Минобороны оценили вероятность удара России по югу Украины

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Бронетехника ВСУ в Донецкой области
Бронетехника ВСУ в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Министр обороны Украины отреагировал на заявление экс-главы МИД этой страны Павла Климкина о том, что Россия якобы готовит военное вторжение в южную часть Украины. По словам чиновника, у Москвы сейчас нет возможностей для нападения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинская сторона сейчас не видит возможности нападения Российской Федерации на юг нашей страны. Украина всегда чувствует угрозу со стороны России, рассказал глава Минобороны в интервью ТСН.

Собеседник добавил, что в оборонном ведомстве рассматривают разные сценарии относительно российской агрессии. "Мы не видим какого-то критического усиления, то есть которое бы входило не в те планы, о которых мы знали еще с начала года. Милитаризация Крыма происходит, это факт, постоянно", - сказал чиновник.

Загороднюк подчеркнул, что украинская сторона следит за захваченным РФ полуостровом, "разведка работает", и Киев знает о действиях противника. "Но мы сейчас не видим того сценария, что что-то критически поднялось и какая ситуация ожидает нас в ближайшее время", - добавил он.

Ранее экс-глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин говорил, что Россия после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса ударит по южной части Украины. Бывший чиновник считает, что удар по югу Украины может решить очень многое для президента РФ Владимира Путина.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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