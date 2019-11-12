ВС Латвии получили самоходные системы обнаружения мин "Хаски 2G"

ЦАМТО, 11 ноября. Национальная гвардия Латвии (Земессардзе) приняла партию самоходных систем обнаружения мин и самодельных взрывных устройств "Хаски-2G" (Husky Mine Detection Systems – HMDS), поставленных США.

Как сообщает Defenceweb.co.za, церемония приемки Национальной гвардией Латвии трех машин "Хаски-2G", поставленных компаниями Critical Solutions International (CSI) и DCD Protected Mobility, состоялась в Огре (Латвия).

По данным Министерства обороны Латвии, стоимость трех машин "Хаски-2G" составила 7,2 млн. евро. Техника поступит на вооружение 54-го инженерного батальона 2-й бригады Национальной гвардии. "Хаски-2G" поставлены в рамках американской программы помощи "Зарубежное военное финансирование" (FMF).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года командование СВ США заключило с CSI долгосрочный трехлетний контракт стоимостью 132 млн. долл. на поставку 21 самоходной системы обнаружения мин и самодельных взрывных устройств "Хаски-2G" (Husky Mine Detection Systems – HMDS) иностранным государствам, включая Египет, Иорданию, Латвию и Саудовскую Аравию. Еще 20 машин были заказаны через Специальный фонд оборонных закупок Государственного департамента США (SDAF). По данным Defenceweb.co.za, поставки уже завершены. Например, Египет получил свои машины к апрелю 2019 года.

"Хаски" представляет собой самоходную систему обнаружения мин и самодельных взрывных устройств, способную выполнять задачу на скорости от 5 до 35 км/ч. Она использует металлодетекторы для обнаружения металлических мин и георадар для неметаллических. Машина также может быть оснащена другими датчиками и манипуляторами. "Хаски" поставляется в нескольких вариантах, включая одноместную "Хаски" Mk.3, двухместную машину второго поколения "Хаски 2G" и опционально управляемый беспилотный автономный "Хаски" (Autonomous Husky). Автомобиль может оснащаться широким спектром датчиков и дополнительного оборудования, включая камеры, катковые тралы, дистанционно управляемый модуль вооружения, систему кругового наблюдения, систему обнаружения выстрела и защитную сеть от обстрела РПГ. "Хаски-2G" может входить в состав комплекса расчистки маршрутов передвижения войск, работая совместно с другими машинами.

По данным Defenceweb.co.za, на текущий момент в эксплуатации находятся более 1500 машин обнаружения мин и самодельных взрывных устройств "Хаски". Большинство из них состоят на вооружении СВ США и ВС стран НАТО.