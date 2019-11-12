Как быстро и бюджетно пополнить танковый парк: Пакистан закупает Т-55

Источник изображения: https://andrei-bt.livejournal.com

На фоне развертывания в Индии выпуска новой масштабной партии основных боевых танков Т-90МС, Пакистан вынужден идти на асимметричные действия, пытаясь быстро пополнить ряды своей боевой техники.

Дороговизна современных танков не позволяет Исламабаду обзавестись внушительным парком ОБТ из продвинутой техники. По всей видимости, именно по причине материальных затруднений производство машины собственной разработки "Аль-Халид" идет в мизерных количествах. За весь год выпускается около дюжины единиц. Пробуксовывает программа усовершенствования Т-80УД.

В этих условиях Пакистан пошёл на достаточно бюджетное решение, приобретая улучшенные Т-55. Предназначенные для Исламабада машины получили комплекс динамической защиты. Как указывается в прессе, данные Т-55 были закуплены у Сербии, хотя высказывается мнение, что "родом" они из Словении.

В России последние Т-55 были сняты с вооружения на рубеже 2010-х годов, хотя на экспорт предлагаются различные модификации данного среднего танка. Эта машина пользуется большой популярностью у стран со скромных военным бюджетом. Наблюдающиеся в Пакистане финансовые трудности, по всей вероятности, привели к решению приобрести Т-55.

Источник изображения: https://andrei-bt.livejournal.com