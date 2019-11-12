Войти
Военное обозрение

Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники

1309
7
-1

Источник изображения: кремлин.ру

Президент России председательствовал на совещании, проходившем с членами кабинета министров. Одно из направлений совещания при президенте – закупки отечественной техники в различных отраслях экономики, включая высокотехнологичные.

По словам Владимира Путина, необходимо увеличивать процент закупаемой техники российского производства. При этом глава государства попросил не повторять ошибок времён Советского Союза.

Президент отметил, что закупка отечественной техники должна вестись с учётом её конкурентоспособности, а покупать российскую технику только из-за того, что она российская, но конкуренции не выдерживает, смысла нет.

Из заявления главы государства:

Закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной. Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике. Техника должна отвечать требованиям заказчика, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания.

В очередной раз президент призвал к прозрачности при осуществлении закупок. По словам Владимира Путина, движение денежных средств должно отслеживаться на всех уровнях.

Путин:

В планах приобрести более 4700 позиций техники и оборудования. Еще раз хочу повторить. Важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны, на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных, квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в наших городах, в регионах в целом, для качественного роста высокотехнологичных отраслей, для развития бизнеса и, что очень важно, диверсификации ОПК.

При этом глава государства, затрагивая вопрос о прозрачности госзакупок, напомнил о ситуации с космодромом "Восточный". Владимир Путин отметил, что проект изначально предполагался как общенациональный и потому полностью прозрачный, но в итоге на проекте нажились нечистоплотные дельцы.

Путин:

Нет, воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет порядка так там до сих пор, и не удалось навести как следует.

По словам президента, он намерен просить прокуратуру, следственные органы и контрольное управление президента наладить надлежащий контроль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
09.10.2019
Союз покорителей Марса
05.11.2015
Дмитрий Рогозин: «Деньги на космодром вернем после реализации жилья»
30.10.2015
На строительство космодрома Восточный в 2015 году будет выделено 50 млрд рублей - глава Роскосмоса
01.07.2014
Увидеть запуск “Ангары” Путину помешал упрямый клапан
05.09.2013
От Роскосмоса отстыкуют промышленность
16.04.2013
Гагарин смотрит на Роскосмос… Проблемы и планы Федерального космического агентства
7 комментариев
№1
12.11.2019 11:15
Не понял. А если нет в российском ВПК конкурентоспособных образцов? Закупать тогда где? В Китае? И как тогда к Мистралям относится?
0
Сообщить
№2
12.11.2019 12:55
https://www.kommersant.ru/doc/4155906?from=hotnews#id1265411
«Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются эффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет»,— отметил Дмитрий Рогозин.

Толи очередная опечатка, толи говорит: "шеф, все в порядке, воруют по плану".
+2
Сообщить
№3
12.11.2019 13:51
Цитата, q
необходимо увеличивать процент закупаемой техники российского производства...
... закупка отечественной техники должна вестись с учётом её конкурентоспособности, а покупать российскую технику только из-за того, что она российская, но конкуренции не выдерживает, смысла нет.
Демагогия.
P.S."Экономика должна быть экономной"? Кто постарше понимает о чем речь.
0
Сообщить
№4
12.11.2019 15:11
Цитата, q
Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике.
Россия существует как независимое государство только благодаря тому что СССР создал такой мощный задел в  оборонной промышленности.

Не менее 90% всей бронетехники, артиллерии,  кораблей и подводных лодок, военно-транспортной авиации обеспечивающих обороноспособность страны были построены при СССР.
Немного лучше  обстоят дела с авиацией, из 1800 числящихся в ВКС самолетов новых около 400 ед.   и почти совсем хорошо с ПВО  (выпущено почти 50 дивизионов С-400).
   Но в большинстве своём новая "эффективная" российская экономика способна только на модернизацию советского задела и выпуск единичных " не имеющих аналогов" образцов...
+2
Сообщить
№5
12.11.2019 15:19
Цитата, штурм сообщ. №4
Но в большинстве своём новая "эффективная" российская экономика способна только на модернизацию советского задела
Опять же, модернизация задела в виде техники - на базе того же советского научно-технического задела.
+2
Сообщить
№6
12.11.2019 15:28
Цитата, Лекс сообщ. №2
То ли очередная опечатка
Много "опечаток" в последнее время. Такое ощущение, что между слоями элиты, расположенными по вертикали, есть некая информационная проблема.  Видать они мало коммуницируют. Это предвестник неких тектонических подвижек этих слоев. Обычно, когда сверху видишь, что внизу "не понимают", то сначала молчишь какое-то время, перестаешь подправлять, а потом проводишь хирургическую операцию по удалению ненужных органов. Это вид сверху. Но и внизу (в слоях элиты) могут овладеть этим инструментарием.
+1
Сообщить
№7
12.11.2019 16:59
Цитата, zhelezyaka сообщ. №6
Обычно, когда сверху видишь, что внизу "не понимают", то сначала молчишь какое-то время, перестаешь подправлять, а потом проводишь хирургическую операцию по удалению ненужных органов

Чиновничья прослойка так разрослась вглубь и в ширь, что некоторые органы уже давно на прямую сверху не видны....

Нуна срочная "липосакция" по удалению как минимум половины инертной бесполезной массы.
Миллион безработных  чиновников  с высшим образованием  могут свершить революцию на рынке труда и стать локомативом для развития малого и среднего бизнеса....
Они худо-бедно знают законы, имеют массу полезных связей  среди "оставшихся" и теоретически должны быть специалистами в своей сфере....
Чтобы сгладить социальную напряженность  нужно на несколько миллионов сократить поток иностранной рабочей силы в Россию.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 15:28
  • 1
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США