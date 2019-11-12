Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники

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Президент России председательствовал на совещании, проходившем с членами кабинета министров. Одно из направлений совещания при президенте – закупки отечественной техники в различных отраслях экономики, включая высокотехнологичные.

По словам Владимира Путина, необходимо увеличивать процент закупаемой техники российского производства. При этом глава государства попросил не повторять ошибок времён Советского Союза.

Президент отметил, что закупка отечественной техники должна вестись с учётом её конкурентоспособности, а покупать российскую технику только из-за того, что она российская, но конкуренции не выдерживает, смысла нет.

Из заявления главы государства:

Закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной. Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике. Техника должна отвечать требованиям заказчика, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания.

В очередной раз президент призвал к прозрачности при осуществлении закупок. По словам Владимира Путина, движение денежных средств должно отслеживаться на всех уровнях.

Путин:

В планах приобрести более 4700 позиций техники и оборудования. Еще раз хочу повторить. Важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны, на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных, квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в наших городах, в регионах в целом, для качественного роста высокотехнологичных отраслей, для развития бизнеса и, что очень важно, диверсификации ОПК.

При этом глава государства, затрагивая вопрос о прозрачности госзакупок, напомнил о ситуации с космодромом "Восточный". Владимир Путин отметил, что проект изначально предполагался как общенациональный и потому полностью прозрачный, но в итоге на проекте нажились нечистоплотные дельцы.

Путин:

Нет, воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет порядка так там до сих пор, и не удалось навести как следует.

По словам президента, он намерен просить прокуратуру, следственные органы и контрольное управление президента наладить надлежащий контроль.