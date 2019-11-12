В новой партии спутников Starlink увидели еще большую угрозу для наблюдательной астрономии

Ученые опасаются, что новые 60 спутников, которые SpaceX должна запустить сегодня, будут сиять на небе еще ярче прежних и мешать работе наземных обсерваторий

ТАСС, 10 ноября. Новая партия спутников связи Starlink, которую компания SpaceX планирует вывести в космос сегодня, не будет оснащена специальным покрытием, которое сделает их почти незаметным для оптических и инфракрасных телескопов. Об этом сообщило онлайн-издание Space.com.

"Представители SpaceX до сих пор не предоставили никаких подробностей по тому, как именно они планируют изменить покрытие и устройство спутников Starlink, и не рассказали, насколько сильно эти меры понизят отражательную способность зондов. Когда на орбиту будут выведены все 30 тысяч зондов, их свечение постоянно будет мешать наблюдениям", - рассказал Space.com астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Первые планы по запуску флотилии Starlink, которая предназначена для создания глобальной сети высокоскоростной связи, SpaceX озвучил еще в январе 2015 года. В соответствии с этими планами, американский космический стартап запустит и выведет на орбиту около 12 тысяч коммуникационных спутников, которые должны работать на разных длинах волн.

Месяц назад представители SpaceX отправили новый пакет документов в Международный телекоммуникационный союз, в рамках которых они заявили о планах запустить еще 30 тысяч спутников.

Эти идеи породили массу опасений среди экспертов, связанных с тем, что серийные зонды Starlink будут находиться на рекордно низкой орбите, почти касаясь атмосферы Земли. Многие исследователи считают, что когда они будут выходить из строя, это может угрожать МКС или прочим аппаратам на низкой орбите.

"Маскировка" спутников откладывается

После запуска первых аппаратов серии, к критике Starlink присоединились астрономы. Международный астрономический союз и Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) почти одновременно заявили, что зонды будут мешать наблюдениям и усиливать световое загрязнение неба.

Первые наблюдения подтвердили эти опасения, показав, что спутники Starlink были одними из самых ярких и быстрых объектов на ночном небе. Подобные претензии вынудили SpaceX пойти на переговоры с учеными и пообещать, что следующие партии спутников связи будут покрашены специальной "маскировочной" краской, которая почти не отражает лучей света и тепла.

Как сообщает Space.com, у второй партии из 60 зондов Starlink, которую SpaceX планирует вывести на орбиту сегодня вечером, подобного покрытия нет. Якобы инженеры компании сфокусировали свою работу на решении других задач. Более того, эти аппараты будут сиять на ночном небе ярче, чем их предшественники, так как высота орбиты у новой флотилии будет почти вдвое ниже, чем у первого набора из 60 экспериментальных спутников связи.

Снижение орбиты в SpaceX объяснили тем, что подобное положение аппаратов Starlink позволит быстро уничтожить их, если те выйдут из строя или будут мешать другим космическим аппаратам. Вдобавок, благодаря переходу на новую орбиту, инженеры получили возможность оснастить зонды новым набором антенн и излучателей, которые позволят значительно расширить спектр работы и повысить мощность.

Как отметил Макдауэлл, ученые пока не готовы оценить эти изменения, так как они ожидают первых результатов наблюдений за их движением по небу. Это нужно для того, чтобы понять, насколько новые зонды из флотилии американского космического стартапа будут мешать не только наблюдениям астрономов на Земле, но и работе других аппаратов на орбите, что в его понимании может быть главной проблемой Starlink в долгосрочном плане.