Водолазы ищут "клады" на дне Калининградского залива

Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Балтийского флота приступили к поиску подводных объектов времен Великой Отечественной войны.

Бывший залив Фрише 75 лет назад был зоной активных боевых действий. Очистка его от взрывоопасных предметов и затонувших судов ведется с 1945 года. Тем не менее, здесь до сих пор часто дает о себе знать "эхо войны".

В связи с этим в Калининградском заливе периодически проводятся поисковые работы. Как правило, специалистам УПАСР приходится обезвреживать донные мины. Кроме того, в их задачи входит идентификация подводных объектов, которые обнаруживают корабли флота в ходе выполнения в заливе плановых задач боевой подготовки, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

В нынешних поисковых мероприятиях задействовано два рейдовых водолазных катера, имеющих барокамеры и все необходимое оборудование в том числе для глубоководных погружений. Также к исследованиям привлечены телеуправляемые необитаемые роботизированные подводные аппараты "Обзор-150" и "Марлин-350".

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)